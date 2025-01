Sonríe Costas: Adrián Balboa jugará en Racing

Racing no se bajó del barco y consiguió avanzar en la negociación por Adrián Balboa. Tras el acuerdo entre clubes, todo indica que se sumará al plantel de Gustavo Costas en este mercado de pases. Así mismo lo afirmó el propio jugador en diálogo con TyC Sports y contó los detalles de la contratación, su entusiasmo por arribar en Avellaneda y lo que puede aportar en el equipo.

"Está todo acordado de palabra con Racing, falta el papeleo y la revisión médica", expresó el delantero de 30 años. Con una firma y los chequeos en línea, se sumará al plantel de Gustavo Costas para continuar con lo que resta de la pretemporada, que ya se midió en cuatro amistosos.

Pero lo dio por hecho y hasta elogió al club: "Un equipo con mucha historia, con una hinchada hermosa, un equipo muy grande. Imposible que a un jugador no lo atraiga. Nosotros acá en Uruguay consumimos mucho fútbol argentino y sabemos de la magnitud de Racing. Mis intenciones, desde el primer llamado, siempre fueron de querer ir".

Balboa detalló cómo es que empezó a tomar conocimiento de la posibilidad de sumarse al equipo de Costas y la manera en que se enteró que el deseo de concretar la operación era mutuo: "Me llamaron del círculo del entrenador, una persona cercana a él. No hacía falta convencerme, desde el primer momento mostraron interés y de mí, lo único que quería era ir a Racing".

"Me preguntaron si estaba interesado, como futbolista uno está acostumbrado a que lo llamen de muchos lugares para preguntar por el interés. Cuando me dijo Racing yo le dije que si, claramente. Después con el correr de los días fue tomando más fuerza, empezó a aparecer en las noticias, me empezaron a preguntar y vi que por ahí también el interés de ellos era querer contar conmigo", afirmó.

Zaracho, sin revisión médica

Matías Zaracho, que se incorporará a la Academia en este mercado de pases, tenía pactado realizarse los chequeos médicos ayer, pero finalmente no se llevará a cabo. Es que todavía restan algunas cuestiones contractuales para tener todo en regla y así tener la firma.

Cabe destacar que no hay ningún inconveniente que esté trabando el trámite y tampoco se trata de un pase caído. Simplemente restan detalles para abrir paso a que pueda realizarse los estudios de rutina y sucederá, por ahora, mañana por la tarde.