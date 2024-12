Enzo Fernández habló de su presente en Chelsea y las expectativas para lo que viene

El futbolista Enzo Fernández se refirió a su gran presente en Chelsea, luego de estar en el centro de las críticas por su nivel, e hizo hincapié en el Mundial de Clubes 2025, certamen en el que lamentó no cruzarse con River en Fase de Grupos.

El campeón del mundo se convirtió en una de las principales del conjunto "Blue", que es escolta de Liverpool y es protagonista en la Conference League y, destacó su gran presente: "Es mi mejor momento a nivel personal y como grupo desde que llegué. Me vengo sintiendo muy bien y el equipo demostró un carácter muy fuerte. Estoy trabajando con humildad porque así se pueden lograr las cosas".

Luego, reconoció que "mi primer año acá fue muy difícil" en diálogo con ESPN y se refirió a cómo revirtió su nivel: "No cambié nada, seguí por la misma línea, entrenando aunque no me tocaba jugar mucho. Fui aprendiendo en la posición que me tocó jugar, me costó la adaptación porque nunca había jugado ahí o no la entendía a la perfección. Aprendí en cada día y cada entrenamiento, aunque todavía queda mucho camino por recorrer".

"No me sentía muy bien desde lo físico, no tuve una buena pretemporada porque tocó la Copa América, solo tuve una semana de vacaciones y enseguida empezamos a jugar. Maresca (Enzo, DT de Chelsea) me fue explicando cada día qué era lo que quería de mí. Cada vez estoy leyendo más los partidos y me encuentro muy bien", agregó.

Respecto de la participación en el Mundial de Clubes que tendrá lugar a mitad de 2025, el jugador de la Selección argentina reconoció que "quería enfrentarme a River para ver a mis ex compañeros y ahora que está Marcelo (Gallardo), también. Espero cruzarlos en octavos y abrazarlos a todos. Serán sensaciones encontradas. Es un gran torneo para disputar y esperemos que a los dos nos vaya bien".

Posteriormente, explicó la importancia del certamen: "Se toma con mucha responsabilidad. Es a final de temporada y demanda mucho a nivel físico y mental poder jugarlo, pero estoy con muchas ganas y mucha ansiedad porque es importante en lo institucional".