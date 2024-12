Batacazo: Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Vélez y se consagró campeón de la Copa Argentina

Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Vélez Sarsfield, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, en el marco de la final de la Copa Argentina 2024. El delantero Matías Godoy marcó el único gol del encuentro a los 9 minutos del complemento y pasó así, él y su equipo, a la historia. Es que -contra todos los pronósticos que daban ganadores a los de Liñiers- este es el primer título oficial de la liga mayor del fútbol argentino que logra el equipo santiagueño.

Con este resultado, el equipo de Omar De Felippe conquistó su primera Copa Argentina y, por si fuera poco, clasificó a la Copa Libertadores de América 2025 sellando un hecho histórico para los de Santiago del Estero. El lunes desde las 21 en el estadio Monumental José Fierro, visitará a Atlético Tucumán en el cierre de la Liga Profesional de Fútbol.

Con este resultado, los de Gustavo Quinteros no pudieron gritar “campeón” y deberán ganarle en la última fecha a Huracán que, de vencer el lunes a Platense, también tendrá posibilidades de conquistar el torneo. El partido tendrá lugar en el estadio José Amalfitani el domingo a las 19.30 horas.

En un partido friccionado y sumamente parejo, el ´Fortín´ y el ´Ferroviario´ no se sacaron ventajas en los primeros 15 minutos, teniendo los de Liniers un claro mano a mano en los pies de Maher Carrizo que el arquero Luis Ingolotti contuvo.

Sobre el final, Central Córdoba tuvo su chance con una increible chilena de Favio Cabral que el arquero Tomás Marchiori evitó que sea gol.

En el complemento, a los 9 minutos, Matías Godoy abrió la cuenta para el ´Ferroviario´ con un gol de otro partido. En un contragolpe, la pelota le llegó al delantero sobre la derecha del campo velezano y le pegó al arco cruzado, de larga distancia, con la fortuna de que la pelota se terminó colocando en el ángulo izquierdo del arquero Marchiori.

La síntesis

Copa Argentina 2024 - Final

Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Jalil Elías, Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Central Córdoba (SdE): Luis Ingolotti; Lucas Abascia, Yonathan Rak, Sebastián Valdez; Rafael Barrios, Kevin Vázquez, José Florentín, Juan Meli; Rodrigo Atencio, Favio Cabral y Matías Godoy. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 9m. Matías Godoy (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Claudio Aquino por Christian Ordoñez (V) y Luis Miguel Angulo por Lucas Abascia (C); 14m. Michael Santos por Matías Pellegrini (V); 27m. Agustín Lagos por Joaquín Garcia (V), Francisco Pizzini por Braian Romero (V) y Alexis Segovia por Matías Godoy (C); 35m. Álvaro Montoro por Maher Carrizo (V); 40m. Fernando Martínez por Rodrigo Atencio (C); 42m. Matías Benítez por Favio Cabral (C)