Mascherano está a un paso de convertirse en entrenador del equipo de Messi, el Inter Miami

AMBOS COMPARTIERON 14 AÑOS EN DISTINTOS EQUIPOS

El ex mediocampista de la Selección y actual DT de la Sub 20 arribaría al equipo del astro rosarino tras la salida de "El Tata" Martino. "Lio" confirmaría así la tendencia de rodearse de ex compañeros con los que compartió otros clubes, como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, entre otros.