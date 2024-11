Cinco partidos del torneo liguista se juegan el domingo, uno mañana y otro el miércoles

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación de la décima cuarta fecha del campeonato "Clausura" 2024, torneo denominado "Hugo López" en el que está en juego la Copa "120º aniversario de la Liga Agrícola Ganadera".

Tiene jornada libre el líder del certamen de primera división, Academia Javier Mascherano de Lincoln (suma 27 puntos), mientras que su único escolta y otro principal aspirante el título, Defensa Argentina (25 unidades) visitará el domingo a las 16 a B.A.P., en el estadio de avenida República e Hipólito Yrigoyen.

También jugarán pasado mañana a la misma hora Ambos Mundos vs. Sarmiento (otro aspirante, con 22 puntos); River Plate vs. Origone F.C.; Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita; y La Favela ante Independiente, en el estadio de Origone de Agustín Roca.

Mañana sábado abrirán la fecha, en el polideportivo de Italia y Ruta 188, los elencos de Rivadavia de Junín y Rivadavia de Lincoln y la 14ª fecha se cerrará el miércoles 20 a las 21.30 en cancha de Jorge Newbery, recibiendo el local (tiene 20 puntos) a otro que mantiene aún aspiraciones de ser campeón, Villa Belgrano, elenco que acumula 22 puntos.

La programación completa de la décima cuarta fecha, en primera categoría y divisiones inferiores, es la siguiente:

Sábado

11:00 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Séptima

12:15 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Novena

12:30 River River-Origone Octava

12:30 Moreno Moreno-Baigorrita Décima

12:30 Origone La Favela-Independiente Décima

12:30 B.A.P B.A.P.-Defensa Décima

12:30 Newbery Newbery-Villa Décima

13:15 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Pre Décima

13:30 River River-Origone Cuarta

13:30 Moreno Moreno-Baigorrita Octava

13:30 Origone La Favela-Independiente Octava

13:30 B.A.P B.A.P.-Defensa Octava

13:30 Newbery Newbery-Villa Octava

14:15 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Quinta

14:30 Moreno Moreno-Baigorrita Quinta

14:30 Origone La Favela-Independiente Cuarta

14:30 B.A.P B.A.P.-Defensa Sexta

14:30 Newbery Newbery-Villa Sexta

15:15 River River-Origone Senior

15:45 Moreno Moreno-Baigorrita Cuarta

15:45 B.A.P B.A.P.-Defensa Cuarta

15:45 Newbery Newbery-Villa Cuarta

16:00 Ambos Mundos..Ambos Mundos - Sarmiento Cuarta

16:00 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Primera

16:15 Origone La Favela-Independiente Senior

17:30 Moreno Moreno-Baigorrita Senior

17:30 B.A.P B.A.P.-Defensa Senior

17:30 Newbery Newbery-Villa Senior

18:00 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Sexta

19:15 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Octava

20:15 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Décima

21:15 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Senior

Domingo

10:30 Newbery Newbery-Villa Séptima

10:30 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Décima

11:00 River River-Origone Séptima

11:00 Moreno Moreno-Baigorrita Séptima

11:00 Origone La Favela-Independiente Séptima

11:00 B.A.P B.A.P.-Defensa Séptima

11:30 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Octava

11:45 Newbery Newbery-Villa Novena

12:15 River River-Origone Novena

12:15 Moreno Moreno-Baigorrita Novena

12:15 Origone La Favela-Independiente Novena

12:15 B.A.P B.A.P.-Defensa Novena

12:30 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Sexta

12:45 Newbery Newbery-Villa Pre Décima

13:15 River River-Origone Pre Décima

13:15 Moreno Moreno-Baigorrita Pre Décima

13:15 Origone La Favela-Independiente Pre Décima

13:15 B.A.P B.A.P.-Defensa Pre Décima

13:45 Newbery Newbery-Villa Quinta

13:45 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Cuarta

14:15 River River-Origone Quinta

14:15 Moreno Moreno-Baigorrita Quinta

14:15 Origone La Favela-Independiente Quinta

14:15 B.A.P B.A.P.-Defensa Quinta

15:30 Rivadavia J Rivadavia J-Rivadavia L Senior

16:00 River River-Origone Primera

16:00 Moreno Moreno-Baigorrita Primera

16:00 Origone La Favela-Independiente Primera

16:00 B.A.P B.A.P.-Defensa Primera

16:00 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Primera

18:00 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Séptima

19:15 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Quinta

20:45 Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento Novena

21:45..Ambos Mundos...Ambos Mundos - Sarmiento...Pre Décima.

Miércoles

21:30 Newbery Newbery-Villa Primera.