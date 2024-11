Mañana va a iniciarse la 22ª fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol

La vigésima segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, por la Copa Betano, va a comenzar mañana sábado con cuatro encuentros, destacándose el de las 21 entre Huracán e Independiente.

Anteriormente, a las 16.45, jugarán Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán, con arbitraje de Facundo Tello; a las 17, Gimnasia y Esgrima La Plata ante Newell´s Old Boys de Rosario, con el contralor del juez Sebastián Zunino; a las 19, Rosario Central vs. San Lorenzo de Almagro, con Andrés Merlos como soplapitos; y a las 21, reiteramos, Huracán recibirá en el estadio "Tomás Adolfo Ducó" a Independiente, con arbitraje del sureño radicado en Lincoln, Darío Herrera.

El domingo 10, además de Sarmiento-Boca Juniors (ver página 16), jugarán:

A las 16, Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Estudiantes de La Plata, con Andrés Gariano en el arbitraje; a las 17.15, River Plate vs. Barracas Central, siendo juez Fernando Echenique; desde las 19.15, Godoy Cruz de Mendoza ante Talleres de Córdoba, con Nazareno Arasa encargado de impartir justicia; y a las 19.30, Racing Club de Avellaneda vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, habiendo sido designado árbitro Jorge Baliño.

El lunes 11 se enfrentarán, desde las 16, Deportivo Riestra ante uno de los líderes, Vélez Sarsfield, con arbitraje de Luis Lobo Medina; a las 18.45 dirimirán Tigre ante Defensa y Justicia, con el contralor de Hernán Mastrángelo, y a la misma hora confrontarán Lanús y Platense, siendo juez Silvio Trucco.

A las 21 se medirán en el clásico Belgrano e Instituto de Córdoba, controlador por el juez Yael Falcón Pérez, y en La Paternal se enfrentarán Argentinos Juniors y Banfield, controlados por Nicolás Ramírez, cerrándose la fecha para luego darle paso a las Eliminatorias Sudamericanas de Selecciones, clasificatorias para el campeonato mundial 2026.