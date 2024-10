Lanús empató con Cruzeiro y dejó abierta la llave para la vuelta

Lanús consiguió un valioso empate 1 a 1, anoche, como visitante, frente a Cruzeiro de Brasil y quedó muy bien parado para la revancha por una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024.

En el partido disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, el delantero Kaio Jorge abrió el marcador para los brasileños, a los 5 minutos del segundo tiempo, mientras que Ramiro Carrera lo empató a los 28 del mismo período. Con este resultado, los de Ricardo Zielinski se trajeron un gran resultado de Belo Horizonte para definir el pase a la final ante su gente en el estadio Néstor Díaz Pérez en una semana.

Por su parte, el equipo de Fernando Diniz se fue reprobado por su público y no pudo sacar ventaja para viajar a Buenos Aires. En el primer cuarto de juego, el equipo de Minas Gerais fue quién impuso condiciones ante el "Granate" que decidió esperar al Cruzeiro, recuperar en su campo y salir de contragolpe hacia el arco de Cássio.

El equipo del Sur del Gran Buenos Aires fue avanzando metros y asentándose en el partido, llegando al gol alrededor de la mitad del primer tiempo mediante Walter Bou. A instancias del VAR, el árbitro uruguayo Andrés Matonte anuló el tanto por un supuesto fuera de juego cuando el delantero remataba desde la medialuna del área.

En el complemento, en tan solo cuatro minutos de juego, Cruzeiro abrió el marcador con el gol de su figura Kaio Jorge. Tras un centro al área de Matheus Pereira, Felipe Peña Biafore despejó de cabeza hacía el vértice derecho donde Mateus Vital le dio de primera haciendo que el arquero Nahuel Losada de rebote y se la deje servida al ex Santos que definió poniendo el 1 a 0.

Sin embargo, Lanús no se quedó de brazos cruzados tras el gol de Cruzeiro y llegó al empate, a los 28 minutos, con el tanto de Carrera. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Marcelino Moreno, la pelota cayó en la izquierda del área donde el ex Atlético Tucumán se elevó de gran manera y metió un cabezazo cruzado que el arquero Cássio no llegó a despejar.

Ahí se fue el encuentro, en el que Cruzeiro tuvo la iniciativa pero ya no supo o no pudo someter al "Granate", que se trajo un valioso empate.