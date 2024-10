Sarmiento empató de local ante Gimnasia de La Plata

Por la décima octava fecha de la Liga Profesional 2024, Copa Betano, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, esta tarde el primer equipo de Sarmiento de Junín recibió la visita de Gimnasia y Esgrima La Plata. El Verde y el Lobo igualaron 1 a 1 en un partido discreto. La visita se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con el gol convertido por Franco Troyansky. Pero el equipo de Israel Damonte supo recuperarse rápidamente del golpe y empatar el encuentro antes del descanso. Fue a los 34 minutos gracias al tanto anotado por Nicolás Gaitán.

El partido se jugó en el estadio "Eva Perón", con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Francisco Acita estuvo a cargo del VAR, que -además de ser emitido por cable a través de ESPN Premium- se pudo ver en directo por la Televisión Pública.

El conjunto juninense a cargo del entrenador oriundo de Salto presentó una formación muy parecida a la que perdió 3 a 1 en la visita a Huracán del Parque de los Patricios. En tanto, el Lobo, en Primera División nunca perdió en sus visitas a Junín, logrando una victoria y cuatro empates, racha que el CAS no pudo cortar.

Además habrá otros cuatro encuentros

Vélez buscará afianzar su liderazgo en la Liga Profesional y dar un nuevo paso hacia el título cuando visite esta noche a River Plate, por la decimoctava fecha del certamen doméstico. El encuentro tendrá lugar en el estadio "Monumental" desde las 21, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y tendrá la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports. Vélez quiere extender su buen presente y dar un nuevo paso hacia la consagración, ya que le lleva cinco puntos a Huracán y a Talleres de Córdoba, cuando faltan diez fechas para que culmine el certamen.

El equipo de Liniers demostró ser el mejor y lidera las posiciones con 36 puntos, ya que acumula once victorias, tres empates y tres derrotas, seguido por los citados elencos que tienen 31 unidades. Su carta principal es el goleador Braian Romero, quien es un viejo conocido en Núñez, ya que militó en River y conquistó dos títulos locales: Liga Profesional y Trofeo de Campeones 2021.

Por su lado, River está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 25 unidades, relegado de la cima, pero con la mente puesta en la Copa Libertadores, ya que afrontará la próxima semana la ida de las semifinales ante Atlético Mineiro en Brasil y hoy pondría un equipo conformado por algunos titulares (entre ellos el arquero Franco Armani) y otros habitualmente suplentes.

En tanto, Independiente buscará continuar por el camino de la victoria cuando visite a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez desde las 19.15, con el arbitraje de Andrés Merlos, que será secundado desde el VAR por Silvio Trucco y contará con la transmisión de ESPN Premium.

El "Rojo de Avellaneda" llega a este compromiso luego de superar a Deportivo Riestra, como local por 3 a 1, resultado que le dio oxígeno al entrenador Julio Vaccari, quien aún no logró darle un salto de calidad al equipo y su continuidad en el cargo no está asegurada.

El equipo de Avellaneda sabe que para poder cumplir el objetivo de volver a la competencia internacional deberá sumar muchos puntos y uno de sus rivales en esa pelea es Lanús.

El técnico no confirmó a los once que saldrán a jugar, pero se supo que, si bien Marco Pellegrino y Joaquín Laso se disputaban la titularidad, la directiva decidió que este último no sea convocado por no resolver una situación extra futbolística, por el reclamo de su representante.

Por su parte, Lanús tiene veinte unidades en el certamen y aunque su presente es irregular, la mira está puesta en la Copa Sudamericana, certamen en el que disputará las semifinales ante Cruzeiro de Brasil.

Abriendo la fecha, Deportivo Riestra recibirá a Atlético Tucumán a partir de las 15 en el estadio "Guillermo Laza" del "Malevo" de la Capital Federal.

El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y el historial entre ambos habla de una victoria para el local, que en el único enfrentamiento hasta ahora venció 1 a 0 a los tucumanos.

Por su parte, Central Córdoba e Independiente Rivadavia se miden hoy desde las 18.45 en el "Estadio Único Madre de Ciudades" de los norteños. Central Córdoba suma 19 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Independiente Rivadavia tiene 20 puntos y ambos luchan en la parte baja de los promedios y de la tabla general, siendo "competidores" de Sarmiento en ese rubro.