A los 31 años, Raphael Varane anunció su retiro

El defensor francés Raphael Varane, campeón del mundo con su selección y de la Champions League con el Real Madrid, anunció su retiro del fútbol con solo 31 años a través de una carta en sus redes sociales en la cual señaló que ganó "más de lo que podría haber soñado".

Varane, que en el último mercado de pases había llegado al Como de Italia procedente del Manchester United de Inglaterra, se vio muy afectado por las lesiones que no le permitieron rendir al máximo nivel y esta situación terminó generando su prematuro retiro.

En su carta en las redes sociales, uno de los mejores defensores de la última generación reconoció: "Se necesita una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar mis botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley (por la final de la FA Cup)". Además, destacó: "He defendido a cada insignia con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje. El juego al más alto nivel es una experiencia emocionante. Prueba cada nivel de tu cuerpo y tu mente".

Por otra parte, confesó: "He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de que pase lo que pase, me he aferrado a mis principios de ser sincero y he intentado irme por todas partes mejor de lo que lo encontré".

Varane también adelantó que seguirá ligado al Como, equipo por el que fichó en el último mercado de pases, aunque no dio detalles sobre cuál será su rol: "Me quedaré con Como. Simplemente sin usar mis botas y almohadillas. Algo sobre lo que estoy deseando compartir más pronto".

Varane comenzó su carrera como profesional en el Lens de la Ligue One, pero rápidamente el Real Madrid vio su talento y lo fichó cuando tenía solo 18 años.

En el equipo de la capital de España jugó durante 10 años, en los que disputó 360 partidos y colaboró en la obtención de 17 títulos, entre los que se destacan cuatro Champions League (2014, 2016, 2017 y 2018), tres Ligas (2012, 2017 y 2020) y una Copa del Rey (2014).

Luego continuó su carrera en el Manchester United, donde jugó 95 partidos en tres años y consiguió la Copa de la Liga 2023 y la FA Cup 2024 antes de llegar al Como de Italia, donde le pondría fin a su etapa como profesional.

Varane también tuvo un destacado paso por la selección de Francia, con la que ganó la Copa del Mundo 2018 y la Nations League 2021.