Gallardo y la felicidad tras conseguir la clasificación: “Fue una semana mágica”

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, se refirió a la dura semana que tuvo que afrontar con “cuatro partidos en once dias” y sostuvo que dirige un “equipo muy comprometido con la causa”.

Luego del triunfo ante Colo Colo por 1-0, y sellar la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, el flamante DT del millonario analizó en rueda de prensa el desarrollo del encuentro ante los chilenos y lo que fueron los últimos días para el elenco de Núñez.

“Los partidos de copas son especiales, la previa, como lo vive la gente. Hay un estímulo especial. Fue un partido durísimo, contra un buen equipo que no nos generó mucho, pero fue duro en todas las líneas. Fue combativo y no nos dio tiempo para pensar”, exclamó.

Y añadió: “Estoy contento porque completamos una semana redonda. Hicimos un trabajo que culmina en esta serie, pero con un clásico en el medio. Es una sensación muy linda de felicidad. Tengo un equipo muy comprometido con la causa y que trabajó muchísimo en estas semanas”.

Asimismo, Gallardo fue consultado acerca de si existe alguna preferencia con respecto a su posible rival en las semifinales del torneo más importante del continente.

River deberá enfrentarse al ganador entre Fluminense y Atlético Mineiro, que se llevará a cabo este miércoles para definir al siguiente clasificado de la competición que se meterá entre los cuatro mejores.

Ante esto, el flamante entrenador millonario se mostró indiferente. “Sinceramente no evalué el posible rival. Estábamos metidos en nuestra serie y con el partido del pasado sábado tambien. Lo más lógico era pensar en nosotros”, sentenció.

A su vez, añadió: “Mañana veremos que rival es el que pasa, pero lo afrontaremos con una mirada más profunda con respecto a la del día de hoy. Fue una semana mágica en cuanto lo que se consiguió en estos últimos dias y se debe al compromiso”.

Por otro lado, fue claro en cuanto a los objetivos y reconoció que todavía falta un largo camino por recorrer. “Tenemos posibilidad de seguir creciendo. Si bien es un monton lo que conseguimos, no nos conformamos con haber podido pasar estas series de copa y haber ganado el clásico. Queremos ser un equipo que se convierta en uno con mucho más vuelo en cuanto al juego”, aseveró.

Por último, Gallardo contó cómo fue la decisión de dejar el club en primer lugar y cuales fueron los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de regresar al elenco millonario, luego de un frustrado paso por el fútbol árabe, donde dirigió al Al-Ittihad.

Ante esto, el DT dijo: “Fue muy difícil tomar la decisión de irme. Es duro irse de River. Me tienen que movilizar algunas cosas para irme de un lugar donde me siento bien, pero despues de tantos años con mucha carga emocional y de compromiso, todo eso me generó desgaste”.

Y concluyó: “Creía que era lo mejor salirme, estuve un año sin trabajar y me sentí bien. Cuando tuve ganas de trabajar lo hice y estoy de vuelta en River. Siento que pertenezco, que me siento feliz y muy cómodo”.