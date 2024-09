Scaloni, propuesto para ser el primer DT que reciba un Balón de Oro

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue nominado al primer Balón de Oro que se entregará al mejor director técnico del mundo por su coronación en la Copa América de Estados Unidos 2024.

La ceremonia que se llevará a cabo el 28 de octubre de este año en el Teatro del Châtelet en la ciudad de Paris tendrá seis nominados al premio "Mejor entrenador del Mundo", entre los cuáles estará por primera vez el entrenador argentino.

A su vez, esta será la primera vez que se entregará este premio por parte de la revista France Football, ya que siempre son dirigidos hacia los futbolistas, pero que para esta edición tendrá la incorporación del homenaje con un premio dorado al entrenador del año.

Junto a Scaloni lo acompañarán cinco exponentes en el puesto como lo son: Josep "Pep" Guardiola, del Manchester City; Carlo Ancelotti, del Real Madrid; Gian Piero Gasperini, del Atalanta; Xavi Alonso, del Bayer Leverkusen; y Luis De la Fuente, campeón de la Eurocopa con España.

No obstante, esta no es la primera vez que Scaloni está nominado a un premio por su desempeño: en 2022 y 2023 estuvo ternado y ganó los premios a Mejor seleccionador del mundo​2022 y 2023 por IFFHS; Mejor entrenador del mundo 2022 por World Soccer y el The Best al Mejor entrenador de Fútbol Masculino 2022.

El Balón de Oro es un prestigioso premio que se entrega desde 1956. Fue creado por la revista francesa France Football para reconocer al mejor futbolista del mundo cada año. El mayor ganador del Balón de Oro es Lionel Messi, quien ganó el premio en ocho ocasiones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Los otros futbolistas argentinos que recibieron el Balón de Oro fueron Alfredo Di Stéfano: Ganó el premio en 1957 y 19591. Y Omar Sívori: fue galardonado en 1961. Ambos se formaron en River Plate pero después brillaron en clubes de Europa.