San Lorenzo empató con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y dejó la serie abierta para la vuelta en Brasil

San Lorenzo empató por 1 a 1 con Atlético Mineiro por un error grave de Facundo Altamirano en el arco por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y se complicó para el próximo partido en Brasil para definir el pase de ronda.

El delantero Alexis Cuello le dio el triunfo parcial al Ciclón pero tras un mal rebote de Altamirano, Paulinho pudo empatar el encuentro y se quedó con un empate para la vuelta en Brasil, que se jugará el miércoles 20 de agosto.

A los 17 minutos, en un ataque por la banda izquierda, Matías Reali se deshizo de la marca con facilidad y metió el centro pasado para la cabeza de Cuello, quien cruzó el remate contra el palo y puso el 1 a 0.

Mineiro presionó en el inicio de la segunda etapa, y tras un grosero error de Facundo Altamirano en un despeje de la pelota, el delantero Paulinho definió con el ángulo cerrado y estampó el 1 a 1 para el conjunto brasileño.

Los dirigidos por Leandro Romagnoli tuvieron más la pelota y buscaron el triunfo ante un Mineiro que de a poco se fue replegando y se conformó con la igualdad, pero la falta de ideas y de espacios le negaron el tanto al local.

Este miércoles en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, el club de Boedo deberá visitar a Mineiro para clasificar a los cuartos de final, aunque durante el fin de semana tendrá que afrontar el clásico ante Boca en La Bombonera.

Síntesis de San Lorenzo vs. Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores:

Copa Libertadores.

Octavos de final (ida).

San Lorenzo 1-1 Atlético Mineiro.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nahuel Arias, Gonzalo Luján, Gastón Campi, Elías Báez; Nicolás Tripíchio, Eric Remedi, Elián Irala, Matpias Reali; Iván Leguizamón y Alexis Cuello. DT: Leandro Romagnoli.

Atlético Mineiro: Éverson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera; Guilherme Arana; Bernard; Deyverson y Paualinho. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 17m Alexis Cuello (SL).

Goles en el segundo tiempo: 13m Paulinho (AM).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Santiago Sosa por Remedi (SL); 28m Nahuel Barrios por Leguizamón (SL); 29m Alan Franco por Otávio (AM); Cadu por Deyverson (AM); 36m Nahuel Bustos por Reali (SL); 38m Matías Zaracho por Bernard (AM); Alisson por Scarpa (AM).