Gallardo volvió a River: “Estoy en el lugar al que pertenezco”

Marcelo Gallardo fue presentado hoy como nuevo director técnico de River, luego de la salida de Martín Demichelis, y no pudo ocultar su felicidad por volver al club de Núñez: "Estoy en el lugar al que pertenezco".

Gallardo dirigió a River entre 2014 y 2022, en el que fue uno de los periodos más gloriosos en la historia del "Millonario" y lo guio en siete títulos locales y otros siete internacionales. Con esos logros se convirtió en el director técnico más ganador en la larga historia (123 años) del club del barrio porteño de Núñez.

Galardón con el que tuvo que lidiar su antecesor, Demichelis, que pese a que en menos de dos años de gestión ganó tres títulos, debió irse abrumado por las demandas de los hinchas luego de una serie de partidos mal jugados por el Millonario.

El "Muñeco" confesó: "Siento mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui".

Además, destacó: "Volver al club claramente me hace sentir en casa. Eso me reconforta y me da felicidad porque estoy en el lugar al que pertenezco".

"Lo primero que tenemos que hacer, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu, las ganas de seguir construyendo", agregó Gallardo.

El entrenador le agradeció a todos los presentes y, también, no se olvidó de su padre, Máximo Gallardo, quien se encuentra en un delicado estado de salud: "Quiero agradecer, en especial, a mi viejo que no está acá. Pero lo tengo en mi corazón".

En cuanto a su inesperado regreso, Gallardo comentó: "Yo estaba en un punto de mi vida en el que no me esperaba esta vuelta".

River deberá enfrentar a Talleres el miércoles 14 de agosto por la Copa Libertadores, a lo que el director técnico se refirió diciendo: "Nosotros tenemos que pensar en el adelante, en cómo construimos el mejor equipo posible para enfrentar todos esos compromisos que tenemos".

Cuando fue cuestionado por los refuerzos, respondió: "Lo de Germán Pezzella es verdad, ya está hecho, está avanzado. Lo de Maxi Meza está avanzado, tendrá la oportunidad de llegar en estos días y sumarse".

Al hablar de los hinchas Millonarios, Gallardo comentó que es "un privilegio enorme estar en el corazón de cada uno de ellos". "Siempre me demostraron mucho amor y respeto. Trataré de retribuirles eso a través del equipo", agregó el entrenador.

Efectivamente, los logros de Gallardo le ganaron un lugar especial en el corazón de la hinchada riverplatense que –además de su regreso- seguramente tomará con mucha alegría este dato: Matías Biscay y Hernán Bujan, sus colaboradores más cercanos, fueron los primeros en ser confirmados como integrantes del flamante cuerpo técnico. Los dos fueron claves en los hitos más importantes de la Era Gallardo, como la llamada “Final Eterna” ante Boca Juniors por la Libertadores 2018 en Madrid.

Por último, le dejó un mensaje al hincha: "Si nos va bien a todos, vamos a ser muy felices".

Por su parte, el presidente de River, Jorge Brito, aseguró que "es un día histórico para el mundo River", y le agradeció a Gallardo "por haber aceptado este gran desafío".