Walter Samuel: “El equipo supo adaptarse a todo”

Walter Samuel, quien el sábado fue el director técnico de la Selección por la suspensión a Lionel Scaloni, destacó el triunfo del combinado nacional ante Perú y reconoció que "el equipo supo adaptarse a todo".

Durante la conferencia de prensa pospartido, "El Muro" expresó que "estamos más felices del resultado y por cómo fue la primera fase", aunque fue precavido: "Ahora viene la etapa de eliminación y tenemos que estar más preparados".

El ayudante técnico de Scaloni también se refirió a la actuación de Lautaro Martínez, que se despachó con un doblete ante Perú: "Está muy bien y estamos muy contentos por él también".

A su vez, destacó la labor del arquero Emiliano Martínez, que terminó la fase de grupos sin recibir goles: "Esto marca que el equipo es sólido. Además, cuando tuvo que intervenir lo hizo muy bien".

Por otra parte, Samuel no quiso confirmar nada con respecto a la presencia de Lionel Messi en los cuartos de final: "Vamos a ir día a día para ver qué sensaciones tiene. De acá al jueves tenemos varios días". Y añadió: "Cuando no está, tenemos que cambiar un poco nuestro estilo de juego, pero no mucho porque está ‘Fideo’ (Di María) que también puede jugar por afuera".

Al ser consultado sobre el desarrollo del partido frente a los peruanos, analizó: "Teníamos que variar porque ellos estaban un poco bajos y costaba encontrar espacios, aunque en el segundo tiempo lo logramos". Además, contó que "en el entretiempo le dije a los chicos que se mantuvieran positivos. Por suerte no perdieron la positividad, porque se pueden fastidiar, pero no lo hicieron. Les pedimos que tuvieran paciencia porque en algún momento íbamos a encontrar los espacios".

En este último partido de la fase de grupos se vio a un equipo con varios jugadores que suelen ser suplentes. Con respecto a esta situación, Samuel se mostró muy feliz ya que "merecían la oportunidad de estar porque vemos cómo se entrenan. Tenemos plena confianza en los 26 que trajimos".

Por último, analizó a sus posibles rivales: "En la parte física Ecuador es muy fuerte y ha sumado mucho en lo futbolístico. Si nos tocan, van a ser duros al igual que México, que ya nos tocó en el Mundial".