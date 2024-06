Feid realizará el show de apertura de la nueva edición de la Copa América

La nueva edición de la Copa América comenzará hoy y antes del partido inaugural, entre Argentina y Canadá, se preparó un show de apertura con Feid como principal protagonista.

El reggaetonero colombiano también conocido como Ferxxo, que ya logró meterse en el top 20 global de Spotify y Billboard, fue el elegido para llevar a cabo el espectáculo, a partir de las 20, una hora antes del inicio del partido.

A través de un posteo en sus redes sociales, la organización de la Copa América confirmó la presencia del artista colombiano: "Feid traerá el Ferxxocalipsis a la ceremonia de apertura de la Conmebol Copa América USA 2024".

Feid, por su parte, también expresó su alegría: "Quiero compartirles una noticia muy espectacular y es que el Ferxxo va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América. A toda la gente que sigue mi música y no va a poder estar en el estadio, los quiero invitar a ver todo mi show a través de las redes sociales de la Copa América. La vamos a pasar muy bien".

Luego del show de apertura se dará comienzo oficialmente a la nueva edición de la Copa América con el partido entre la Argentina y Canadá. Esta será la segunda vez que se juegue la Copa América en Estados Unidos. El único antecedente previo se remonta a 2016, cuando Chile se quedó con el título tras superar en la final al seleccionado argentino, por penales.

¿Quién es Feid?

Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo, es un cantante, compositor y productor discográfico colombiano que nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia.

En el inicio de su carrera, Feid se destacó por componer canciones como "Ginza" de J Balvin, "Mamita" de CNCO y "Secretos" de Reykon. Pero su explosión llegó en 2017, cuando lanzó su disco debut titulado

"Así como suena", que le permitió ingresar a una lista de Billboard por primera vez.

Este jueves, desde las 20, el Mercedes Benz Stadium, podrían sonar varios de sus canciones más famosas, como Ferxxo 100, LUNA, Sorry 4 that much y Castigo, entre otras.