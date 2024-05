Boca va por su primera victoria en la Liga Profesional

Boca quiere conseguir su primera victoria en la Liga Profesional 2024 cuando enfrente, hoy, como visitante, a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro válido por la segunda fecha.

El encuentro se disputará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 20, contará con el arbitraje de Facundo Tello, quien será secundado en el VAR por Silvio Trucco, y tendrá la transmisión de ESPN Premium.

Boca inició el campeonato con el pie izquierdo, tras perder en su visita ante Atlético Tucumán por 1 a 0.

El entrenador Diego Martínez tiene varias bajas por lesión, así que esos cambios obligados se sumarán a los que hará por rotación, como el caso de Edinson Cavani -le dejará su lugar a Luca Langoni- y, por ello, optará por incluir juveniles.

Ante las lesiones de Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Nicolás Figal, el técnico utilizará a los juveniles Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía y Walter Ariel Molas.

Por el lado de Central Córdoba, que también viene de perder por 3 a 0 ante River y en este torneo se jugará la permanencia en Primera División, sabe que no puede perder puntos y menos de local.

En el equipo comandado por Lucas González Vélez se destaca la presencia el experimentado Walter Montoya y el juvenil proveniente de Independiente Rodrigo Atencio, una pieza importante en el mediocampo.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Luis Ingolotti; Oscar Garrido, Brian Leizza, Ignacio Vittar, Sebastián Váldez y Santiago Laquidain; Kevin Vázquez, Rodrigo Atencio, Walter Montoya; Mateo Sanabria, Tomás Molina y Thiago Nuss. DT: Lucas González Vélez.

Boca: Sergio Romero, Lautaro Di Lollo, Tiago Simoni o Mateo Mendía, Walter Molas, Marcelo Saracchi; Ezequiel Fernández, Jabes Saralegui, Cristian Medina, Kevin Zenón; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 20.

TV: ESPN Premium.

Programación de partidos

Hoy:

15.30 – Platense vs Independiente

17.45 – Banfield vs Huracán

17.45 – Talleres vs Atlético Tucumán