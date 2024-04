El plantel del Verde quedó licenciado luego de cerrar su participación en la Copa de la Liga

El platel de Sarmiento quedó licenciado luego de la derrota en la última fecha de la Copa de la Liga ante Platense. Luego de casi cuatro meses de competencia, los futbolistas tendrán un descanso antes de poner primera en la Liga Profesional.

Si bien solamente fueron 15 los partidos que jugó el Verde en este trimestre, el desgaste por la acumulación de minutos, el poco descanso y el desgaste físico y mental tras resultados adversos hizo que el primer torneo del año deje secuelas.

No obstante, desde el club aún no informaron por cuántos días será la licencia para el plantel, que debe recargar energías y dejar atrás la campaña para el olvido en la Copa de la Liga para afrontar la liga doméstica. El objetivo del equipo de Junín es superar la barrera de los 30 puntos para no tener que sacar la calculadora a fin de año, como sucedido en 2023.

Todo parece indicar que el receso del Verde será breve, debido a que el torneo del segundo semestre del año comienza en menos de un mes. El elenco juninense debutará el fin de semana del 12 de mayo, en el Eva Perón, frente a Instituto.

Panorama de los lesionados

Por otro lado, otro de los que aprovecharán este receso serán los jugadores que se encuentran entre algodones. Por la guardia del Verde pasaron una gran cantidad de futbolistas en estos meses. Esto se debe, principalmente, por la maratónica Copa de la Liga.

Lisandro López y Franco Paredes, quienes no pudieron estar en la recta final del campeonato por lesiones musculares, estarán a la orden cuando comience la pretemporada. Lo mismo sucede con José Mauri, quien sufrió un accidente en un entrenamiento, por eso no pudo jugar los últimos tres encuentros. Además de estos jugadores, también se espera que el chileno Iván Morales esté en óptimas condiciones para el arranque de la preparación que se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento. El delantero se retiró con una lesión muscular frente al Calamar.

No obstante, desde Sarmiento no informaron el grado de la lesión que sufrió el delantero trasandino. Lo mismo sucede con Agustín Molina.