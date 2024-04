Sarmiento se prepara para el debut del campeonato de la Primera B de AFA, que será el próximo fin de semana y contará con la participación de 21 equipos.

Las chicas del Verde participarán por quinta temporada consecutiva, integrarán la Zona A y debutarán ante Talleres de Córdoba, en condición de visitante.

Además de los mencionados, los clubes de esta edición son los siguientes: All Boys, Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors, Atlanta, Atlético de Rafaela, Camioneros, Comunicaciones, Defensa y Justicia, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Deportivo Español, Deportivo Merlo, Deportivo Morón, El Porvenir, Estudiantes LP, Lanús, Lima FC, San Miguel, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Formato de competencia

Los equipos estarán divididos en dos zonas (A y B) de once y diez clubes, respectivamente. Se jugará bajo la modalidad de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, a dos ruedas, y se acumularán los puntos según el resultado de cada encuentro.

El primer ascenso se definirá en un partido entre los primeros de cada zona. Luego, se jugará un reducido por el 2° y 3° ascenso, que arrancará con cuartos de final entre los equipos 2° al 7° de cada zona (2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5), seguido de semifinales (en una semifinal espera el perdedor de la final del primer ascenso). Los dos ganadores de esos duelos ascenderán a Primera División y después jugarán una final para determinar el campeón del reducido.

Los descensos a la Primera C serán tres. Descenderá el último puesto de cada zona, así como a un tercer equipo que surgirá de un enfrentamiento entre los anteúltimos de ambas zonas en partido ida y vuelta.

FIXTURE DE SARMIENTO

Fecha 1: Talleres – Sarmiento

Fecha 2: Sarmiento – Lima

Fecha 3: El Porvenir – Sarmiento

Fecha 4: Sarmiento – Deportivo Merlo

Fecha 5: Comunicaciones – Sarmiento

Fecha 6: Sarmiento – San Miguel

Fecha 7: Vélez – Sarmiento

Fecha 8: Sarmiento – Deportivo Español

Fecha 9: Libre

Fecha 10: Defensa y Justicia – Sarmiento

Fecha 11: Sarmiento – Camioneros

Fecha 12: Sarmiento – Talleres

Fecha 13: Lima – Sarmiento

Fecha 14: Sarmiento – El Porvenir

Fecha 15: Deportivo Merlo – Sarmiento

Fecha 16: Sarmiento – Comunicaciones

Fecha 17: San Miguel – Sarmiento

Fecha 18: Sarmiento – Vélez

Fecha 19: Deportivo Español – Sarmiento

Fecha 20: Libre

Fecha 21: Sarmiento – Defensa y Justicia

Fecha 22: Camioneros – Sarmiento

LAS ZONAS

A (11 clubes)

Talleres

Sarmiento

El Porvenir

Comunicaciones

San Miguel

Vélez

Lima FC

Deportivo Merlo

Deportivo Español

Defensa y Justicia

Camioneros

B (10 clubes)

Atlético Rafaela

Estudiantes LP

Deportivo Morón

Argentinos Juniors

Atlanta

All Boys

Lanús

Defensores de Belgrano

Deportivo Armenio

Unión de Santa Fe