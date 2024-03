“Pepo” García y el “Peludo” Beraza, exjugadores que continuaron su vida lejos del verde césped

Las luces empiezan a apagarse de a poco y el ocaso de una extensa carrera como futbolista comienza a emerger en el horizonte. Motivos para seguir ligado al fútbol sobran, pero la realidad económica golpea la puerta y la vida tiene que dar un giro necesario para mantener la familia. “Tuve que salir a rebuscármela porque a mí me retiraron de Sarmiento”, confesó, sin rodeos, Juan “Pepo” García a Democracia.

En esta época, cada jugador empieza a palpitar su retiro con mucho tiempo de antelación y tiene un abanico extenso de posibilidades para seguir ligado al deporte, ya sea como técnico, dirigente o mánager, rol que comenzó a brotar en los últimos años en este lado del mundo.

Sin embargo, los jugadores de la “vieja escuela” tuvieron que “rebuscársela” luego del retiro para mantener a su familia, y más si habían transitado por el ascenso argentino. “Pepo” García y Guillermo “Peludo” Beraza, exjugadores con pasado en Sarmiento, hablaron con Democracia y contaron por qué decidieron seguir con su vida lejos del verde césped.

Juan “Pepo” García

“Quedé con una mano atrás y otra adelante, tuve que salir a rebuscármela. A mí me retiraron de Sarmiento, tenía edad para seguir”, confesó, a corazón abierto, el defensor central en diálogo con este medio.

Lo cierto es que el exjugador en 2012, y por decisión del que era nuevo DT del Verde, quedó libre luego de jugar casi 13 años interrumpidamente en el club.

“No sabía para dónde salir. Tenía un hijo recién nacido. A la semana de haber quedado libre, me crucé con Mario Meoni y le pregunté si podía entrar a la Municipalidad. Al mes ya estaba trabajando en la 'muni'”, contó.

Así, el defensor se tuvo que reinventar lejos del verde césped para alimentar a su familia. “A mediados del 2016 arranqué a vender bolsas de residuos negocio por negocio.

Comencé de esa manera y con el tiempo le fui agregando más artículos”, comentó.

“Cuando estaba en Colonial de Ferré, vi una publicidad de una fábrica de bolsas de residuos que vendía bultos para revender. Tenía una platita ahorrada y la usé en eso. Mi esposa me dijo ´¿Te gastaste la plata que teníamos en eso? ¿Ahora qué hacemos?´”, recordó García, que en la actualidad es dueño del negocio de descartables “Los Garci”.

“La salida que busqué fue con los descartables. Arranqué con el pie derecho y fui dejando de lado el fútbol porque mi emprendimiento me daba sustentabilidad económica y estaba tranquilo”, reconoció y agregó: “Mucha gente conocida me dio una mano comprándome las bolsas que revendía”.

Además, el central expresó que “mi única satisfacción era darle de comer a mi familia. Si seguía ligado al fútbol después del retiro, no iba a poder llevar el plato de comida”.

En la actualidad, García no quiere dejar de lado el negocio que le permitió subsistir luego de ponerle un punto y aparte a su carrera futbolística. “Hoy estoy abocado a mi negocio y con tres locales. Me han llamado clubes de Junín, pero no quiero descuidar lo que me dio la tranquilidad para vivir”, señaló.

A pesar de que su salida no fue como él soñaba luego de varios años en el club, García mantiene un gran afecto por el Verde. “Sarmiento me dio todo. En mi negocio tengo clientes gracias a mi pasado en el club. Lo poco o mucho que tengo se lo agradezco a Sarmiento”, expresó.

Guillermo “Peludo” Beraza

Dueño de un pie fino, comenzó su carrera y se retiró en Sarmiento, el club de sus amores. En la actualidad, el exmediocampista le dedica su mayor tiempo a una empresa automotriz, aunque sigue ligado al fútbol. “Hace tres años que estoy en las formativas de Mariano Moreno. Estoy muy a gusto ahí, me gusta mucho la actividad formativa”, contó el “Peludo” a este diario.

“Mi retiro fue programado. Cuando mis hijas iban a empezar la etapa de jardín de infantes decidí volver a Junín para hacer base en un lugar”, indicó y continúo: “En los últimos meses de mi carrera empecé a proyectar el día después. Cuando dejé de jugar, ya estaba embarcado en un proyecto personal que lo desarrollé con mi familia”.

En la misma línea, amplió: “La búsqueda de hacer algo de manera rápida era para no estar sin hacer nada. Quería hacer otra actividad para no añorar lo que estaba dejando atrás”.

Sin embargo, Beraza contó que “no me costó dejar de jugar porque me fui preparando internamente. Cuando terminé mi última etapa en Sarmiento, tenía la idea de empezar mi proyecto para no sentir ese vacío que te deja el fútbol”.

Luego de tantos años ligado al deporte que tanto ama, el exfutbolista del Verde confesó que en estos tiempos “el fútbol no es rentable en estos lugares. Si quisiera dedicarme de lleno a esto, tendría que salir de Junín”.