Israel Damonte empieza a definir el once que recibirá a Newell´s Old Boys

Mientras Sarmiento continúa con los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento con la mente puesta en el duelo del próximo domingo frente a Newell´s, Israel Damonte empieza a delinear el once que saltará al Eva Perón con la misión de recuperarse tras la caída ante San Lorenzo.

Luego de una semana que comenzó el lunes y culminará el sábado en el estadio, el DT del Verde diagrama el equipo que recibirá a la Lepra, a las 16, con el arbitraje de Fernando Espinoza, en el marco de la fecha 12 de la Copa de la Liga.

Una de las posibles vueltas al equipo sería la del chileno Iván Morales, quien se retiró lesionado en la victoria ante Racing, por la fecha 10. Luego del párate por la fecha FIFA, el delantero logró recuperarse y sería una de las alternativas que tiene en mente Damonte para el ataque.

No obstante, una baja considerable sería la de Franco Paredes, quien tuvo que ser reemplazado en el duelo ante el Ciclón producto de una molestia física. El defensor, que supo despertar el interés de Independiente luego de un segundo semestre del 2023 de alto vuelo, no logra consolidarse en la defensa debido a las lesiones musculares que lo aquejan en este 2024.

El lugar de Paredes lo ocuparía Juan Cruz Guasone, quien mostró una sólida respuesta cuando tuvo que desempeñarse como central o stopper. El ex jugador de Estudiantes de

La Plata se encuentra a préstamo en Sarmiento y llegó en este mercado de pases.

En frente estará la Lepra, de gran arranque de año con cuatro victorias al hilo, pero que luego fue perdiendo la esencia y comenzó a descender en la tabla. Sin embargo, el elenco rosarino mantiene las esperanzas de clasificar a los play-off del torneo.

No obstante, el gran ausente en la visita será Éver Banega, quien no se encuentra en una buena racha. Las expulsiones le jugaron una mala pasada al ex volante de la Selección Argentina. Primero vio la roja ante Estudiantes y lo imposibilitó de jugar el clásico ante Rosario Central por la fecha 7.

Luego, cuatro jornadas después, Banega fue expulsado en Mendoza por insultar al árbitro Fernando Rapallini. Producto de este incorrecto comportamiento, el Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de sanción por “términos descomedidos y reincidencia”.

La Reserva recibe a Talleres

La Reserva de Sarmiento recibe a Talleres de Córdoba en el Centro de Alto Rendimiento, donde va en busca de su primer triunfo en la Copa Proyección.

El elenco comandado por Martín Funes, que viene de caer como visitante ante Boca Juniors, juega desde las 15, por la sexta fecha del torneo.

Por el momento, la Reserva del Verde se coloca en el puesto 13, con una unidad, producto de cuatro caídas y un empate.

Su rival de turno, por su parte, se posiciona en el noveno lugar, con 9 unidades, y va en busca de una victoria que lo deposite en los puestos que acceden a los octavos de final del certamen.