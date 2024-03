Damonte: “A veces te toca en contra y otras a favor”

El escándalo se volvió a desatar en la Copa de la Liga, el martes pasado, en el partido entre Barracas Central e Independiente, por la fecha 9 de la Zona A. El Rojo se sintió perjudicado por el arbitraje de Pablo Dóvalo y, en la rueda de prensa, su entrenador, Carlos Tevez le apuntó con dureza al árbitro, a tal punto que Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje de la AFA, sentenció que tomará acciones contra Tevez.

En medio de tanto ruido y declaraciones por la polémica, Israel Damonte habló sobre la cuestión luego del resonante triunfo del Verde ante Racing, que coincidió temporalmente con el empate entre Barracas e Independiente.

“Yo voy a decir una sola cosa y no voy a hablar más del tema porque no vi nada del partido. Terminamos tarde y llegamos a las 4 de la mañana. Creo que soy el único técnico argentino que cuando me beneficiaron en cancha de Gimnasia con Sarmiento, salí y dije: ‘Hoy nos beneficiaron’. Por lo general uno habla cuando se siente perjudicado. A veces te toca en contra y otras a favor. Cuando te toca a favor nadie lo dice”, dijo Damonte en declaraciones radiales.

El ex jugador de Estudiantes se refirió al empate entre Sarmiento y Gimnasia, al que sobre el final del partido le anularon de manera increíble el 1 a 0, tras un gol post tiro de esquina.

Por otra parte, el entrenador del Verde también criticó el arbitraje de Echenique en el duelo entre su equipo y Racing y apuntó contra el penal que le dieron a la Academia. "Para mí no fue penal. Igual en la cancha me pareció penal por la velocidad de la jugada y por los 30 mil tipos que te la hacen más grande. El tema es que Racing buscó el penal 10 veces en el área", manifestó.