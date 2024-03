Tras otra derrota, Sarmiento entrena y viaja a Capital Federal

El plantel de Sarmiento ultima detalles antes de hacer su novena presentación en la Copa de la Liga, que será mañana, desde las 20, ante Racing Club.

El elenco comandado por Israel Damonte, que hizo su estreno en el banco de suplentes el pasado sábado ante Unión, entrena hoy en el estadio Eva Perón y luego partirá rumbo a Capital Federal.

Sin dudas que el Verde deberá traerse algo de Avellaneda para comenzar a ganar confianza luego de cinco caídas y tres empates, aunque en frente tendrá un rival duro y de jerarquía que se ubica en puestos de clasificación para la próxima ronda del torneo.

Por el momento, el DT del conjunto de Junín no tendría bajas en el equipo, por lo que podría repetir el once que viene de perder ante el Tantengue. Sin embargo, la duda pasa por Iván Morales, que se retiró con una molestia en el último partido, pero no sufrió una lesión muscular.

Por el lado de la Academia, que se coloca en la cuarta posición de la Zona B con 14 unidades, viene de empatar sin goles ante Platense y las únicas dos derrotas que sufrió en el campeonato fueron de local, ante Unión y Godoy Cruz.

Echenique, el árbitro para mañana

La Liga Profesional dio a conocer las autoridades para la novena fecha de la Copa de la Liga y Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia entre Racing y Sarmiento.

El juez principal estará acompañado por los asistentes Hugo Páez y Juan Vázquez, mientras que Lucas Novelli y Gastón Monzón Brizuela serán los encargados del VAR y AVAR, respectivamente.