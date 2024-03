Godoy Cruz empató con Colo Colo y se despidió de la Copa Libertadores

Godoy Cruz fue a Santiago de Chile para revertir el 0 a 1 de la ida ante Colo Colo y acceder a la fase tres, previa a la de grupos, de la Copa Libertadores 2024, pero no pudo quebrar al "Cacique" y el 0 a 0 final lo dejó, prematuramente, afuera del certamen clubes más importante de América.

El partido de ida contó en Mendoza con una victoria por 1 a 0 de Colo Colo en un partido de desarrollo equilibrado donde los chilenos evidenciaron una mayor solidez de conjunto, mientras que los mendocinos extrañaron al lesionado Hernán López Muñoz.

La historia de esta revancha arrancó torcida para los de Daniel Oldrá, que en la búsqueda de conquistar Chile ante el equipo más grande de este país debieron realizar un cruce de los Andes "sanmartiniano", ya que debieron hacerlo por vía terrestre ante las medidas de fuerza de los servicios aeronáuticos en Argentina.

El equipo argentino, en el duelo de ayer, contó con el mencionado López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona, pero evidentemente al límite de sus condiciones físicas, lo mismo que sucedió en los dirigidos por el argentino ex Boca Juniors, Jorge Almirón, el histórico Arturo Vidal, que prueba de ello fue relevado en el entretiempo por el paraguayo Guillermo Paiva.

Justamente en ese primer tiempo hubo dos partes bien marcadas, siendo la primera de ellas en la que se destacó el local con sendos remates en los postes del arco defendido por el ex River Plate, Franco Petroli, mientras que en la segunda los cuyanos fueron los dueños del balón y merodearon con riesgo el arco de Brayan Cortés.

Con esa última tónica comenzó el complemento, ya que Godoy Cruz tomó las riendas del encuentro ante un Colo Colo que se quedó a media agua entre ir a rematar el partido o refugiarse en ese mencionado gol conseguido en el partido de ida.

Fue y fue Godoy Cruz ante el "Boca chileno", inferiorizó a su rival y bien mereció haberse ganado al menos la recompensa de contar con la opción de una definición por penales.

Pero el objetivo no se cumplió porque en definitiva no ´pudo vulnerar al equipo de Almirón, ex técnico de Godoy Cruz, y así Argentina se quedó, prematuramente, con un representante menos en Copa Libertadores, que es justo el de mejor rendimiento en la Copa de la Liga Profesional.

Ahora, para la fase de grupos, River Plate, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres, de Córdoba y Rosario Central serán los encargados de representar a la Argentina.

Y el rival de Colo Colo, que buscará la fase de grupos, será desde la semana que viene el conjunto paraguayo de Sportivo Trinidense, que ayer avanzó tras dejar en el camino a El Nacional, de Ecuador, en Quito, al que venció 1 a 0 con un gol del argentino Tomás Rayer a seis minutos del final, luego del empate 1 a 1 en el cotejo de ida, siendo este el primer triunfo en la historia del club auriazul en Copa Libertadores.