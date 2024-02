Rubén Albarello: “El que se levante mejor mañana tiene más chances de ganar la final”

Defensa Argentina transita horas decisivas a la espera de la segunda final del Torneo Nocturno – “Juan Marone” de la Liga del Oeste. El duelo culmine se jugará mañana, desde las 21.45, en el Raúl Vasco Barcelona de Mariano Moreno, donde el Canalero buscará alzarse con el título frente a Rivadavia de Junín.

Luego de haber conseguido un triunfo más que importante en el primer chico –jugado el último lunes-, Rubén Albarello, en diálogo con Democracia, palpitó el duelo de mañana y aseguró: “Imagino un partido parecido al del lunes. Tanto Rivadavia como Defensa salen a buscar los partidos. Va a ser una final abierta”.

“Son 90 minutos. Ojalá podamos darle un triunfo a la gente del Canalero”, agregó y continúo: “El que se levante mejor mañana y esté bien parado en la cancha tiene más chances de ganar la final”. Además, el técnico, que llegó al Canalero a mediados del 2023, indicó que “estamos bien. Tenemos que recuperar a los jugadores para que lleguen bien al partido. Ahora no se puede hacer nada, debemos trabajar en la parte física”.

Albarello comentó la postura que tomará su equipo en el Vasco Barcelona y señaló: “Debemos estar concentrados y salirlo a buscar como el partido anterior. Creo que estos encuentros se ganan en la mitad de la cancha”.

En la misma línea, remarcó: “Si logramos equiparar y ganar el medio, creo que nos puede ir bien”.

“Acá no te podés relajar”

“Acá no te podés relajar, por algo Rivadavia está invicto en los 90 minutos y llegó a esta instancia. Sabemos que ellos son determinantes”, advirtió el DT en diálogo con este diario. En cuanto a la seguidilla de partidos y la recuperación física, el técnico de Defensa contó: “Nosotros tenemos un plantel más joven que Rivadavia y quizás nos recuperamos más rápido físicamente, pero también juegan otros aspectos, como el trabajo de cada uno y la familia”.

Por otro lado, Albarello se refirió a las virtudes de su equipo y detalló: “De a poco fuimos encontrado el once y no tuvimos que hacer cambios. Defensa sale a jugar, tiene jugadores verticales que buscan el arco contrario y de nueve partidos, en uno solo no convirtió goles. Eso es importante”. Además, resaltó: “Nosotros nos preparamos, desde el primer momento, para estar dentro de los cuatro primeros, ese era nuestro objetivo”.

“Cuando llegué a Defensa imaginé que, en algún momento, iba a jugar una final. Al Nocturno llegamos más enteros y con más plantel en comparación con el Clausura. La ilusión de salir campeón está siempre”, expresó el entrenador del conjunto del Canal.