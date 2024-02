Damonte: “Queremos un equipo con el cuchillo entre los dientes”

El flamante entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa, ayer, y aseguró que buscará recuperar la confianza de sus jugadores luego de un duro arranque de campeonato, con cuatro derrotas y tres empates.

“Nos encontramos con un plantel golpeado, es normal. La situación del equipo no es la mejor, pero demostró que tiene con qué, principalmente en el arranque del campeonato”, indicó. “Los futbolistas no están bien desde lo anímico, pero mi trabajo no es motivarlos. Son jugadores profesionales y muchos tienen experiencia. Mi trabajo es no desmotivar a los futbolista. Trabajaremos en eso”, señaló. Además, el DT saltense agregó: “Intentamos que los jugadores recuperen la confianza y que se sientan parte de algo para que puedan salir adelante”.

Por otro lado, Damonte, que llegó para reemplazar a Sergio Rondina, dio detalles sobre la idea de juego que buscará plasmar en su equipo.

“Vamos a buscar armar un equipo duro y que compita. Iremos partido a partido. Una jugada cambia todo, desde lo personal y grupal. Por eso, hago hincapié en la concentración y la humildad”, dijo en conferencia de prensa.

“Intentaremos volver a competir. No puedo garantizar que vamos a ganar, pero lo que garantizo y, estoy seguro, es que seremos un equipo duro. Tenemos material y jugadores, pero necesitan confianza”, repitió. En la misma línea, detalló: “Queremos un equipo con el cuchillo entre los dientes, eso es lo que me ha gustado siempre. El que no corre y meta será más difícil que juegue, no lo digo desde una amenaza, es lo que necesitamos”.

“Necesitamos volver a sumar y hacernos fuertes de local”

“Necesitamos volver a sumar y hacernos fuertes de local. El partido de mañana (por hoy) será importante desde lo anímico”, comentó Damonte, que debutará esta tarde ante Temperley.

Por otra parte, el técnico oriundo de Salto se refirió al partido ante el Gasolero y manifestó: “El partido más importante es el de mañana (por hoy), queremos pasar de ronda en Copa Argentina, algo que no pudimos lograr en las dos últimos partidos. Hay jugadores que jugaron mucho y tienen un desgaste grande, mientras que otros tuvieron pocos minutos”.

En el mismo sentido, amplió: “Quedan siete fechas por delante y tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles para salir de la zona de abajo y ganar un pequeño respiro”.

Por último, Damonte habló sobre su regreso a la institución luego de siete meses y expresó: “Estamos contentos de estar nuevamente en Sarmiento. Es un club que conocemos y que queremos mucho”.