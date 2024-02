Defensa le ganó a Independiente y jugará la gran final ante Rivadavia (J)

Defensa Argentina se hizo fuerte en el estadio de Jorge Newbery y venció por penales a Independiente, ayer, en el repechaje del Torneo Nocturno de la Liga del Oeste.

Luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, el elenco comandado por Rubén Albarello le ganó al Rojo y jugará la gran final del certamen ante Rivadavia (J). Durante los primeros minutos en el Armando Mazzutti, el Canalero fue el que contó con las llegadas más claras, aunque la falta de eficacia en los metros finales le jugó en contra.

El Rojo, por su parte, se mostró inconexo y no estuvo preciso para llevar peligro al área del equipo conducido por Albarello, que en cada aproximación tuvo la chance de abrir el marcador.

En el complemento, el elenco comandado por Sebastián Bueno no pudo hilvanar juego por la falta de precisión de sus jugadores, que no pudieron hacer pie en el campo de juego. El Canalero, por su parte, no pudo continuar con la misma tónica que en el primer tiempo y casi no pudo llevar peligro al arco defendido por Tomás Giordano.

En los minutos finales, Independiente fue en busca de la victoria que lo deposite en la final del Nocturno, pero le seguía costando generar peligro. No obstante, el repechaje se fue derecho a los penales, donde Defensa, como con Academia Mascherano, se hizo fuerte y avanzó a la final del certamen.

De esta manera, el Canalero se medirá ante Rivadavia de Junín, la semana próxima, y jugarán por el título de la Liga Deportiva del Oeste.