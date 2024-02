Sarmiento visita a Belgrano de Córdoba en un duelo de necesitados de la Zona B

Sarmiento visita hoy a Belgrano de Córdoba en un duelo de necesitados de la Zona B de la Copa de la Liga. El partido, correspondiente a la sexta jornada, se jugará esta noche, desde las 21.30, en el estadio Julio César Villagra, con el arbitraje de Jorge Baliño.

El equipo juninense tendrá el objetivo de volver a sumar luego de tres derrotas consecutivas y también buscará su primera victoria en el campeonato, ya que aún no lo pudo hacer en cinco presentaciones (2 empates y 3 caídas).

El entrenador, Sergio Rondina, tendrá a todo el plantel a disposición a excepción del defensor Elías López y el delantero Iván Morales Bravo, ambos con un desgarro. Además, el DT tendrá el regreso de Pablo Pérez, quien volvió de Miami luego de disputar un amistoso con Newell’s Old Boys de Rosario, su exclub.

El rival

En la previa del clásico con Talleres, Belgrano recibirá a Sarmiento también en busca de su primer triunfo en la competencia. El Pirata atraviesa un presente similar al del Verde ya que aún no ganó y tiene el mismo puntaje (2 puntos) y registro que los juninenses.

El conjunto cordobés, dirigido por el exjugador de Sarmiento Guillermo Farré, viene de empatar con Platense 1 a 1 en la fecha anterior. El técnico no podrá contar con el atacante Lucas Passerini, otro ex-Verde, por la expulsión que sufrió ante el Calamar el jueves pasado.

El historial

El registro de antecedentes marca que Belgrano y Sarmiento se enfrentaron en 7 ocasiones. El Verde se impuso en un partido, el Pirata en 3 encuentros y empataron en los 4 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el 25 septiembre de 2023, en el Eva Perón, por la fecha 6 de la Copa de la Liga. El partido finalizó igualado y sin goles.

José Mauri, sobre el presente de Sarmiento: “Pagamos muy caro los errores que cometimos”

José Mauri habló en conferencia de prensa antes de partir hacia Córdoba, donde Sarmiento va a enfrentar a Belgrano, y se refirió al delicado momento que atraviesa el equipo, con tres derrotas y dos empates en las primeras cinco presentaciones en la Copa de la Liga 2024.

“Esta semana se trabajó en lo anímico, en los detalles que hacen la diferencia en este fútbol tan competitivo. Pagamos muy caro los errores que cometimos en los partidos”, indicó.

“Creo que no pudimos sostener el funcionamiento durante los 90 minutos. En los primeros tres partidos de la Copa de la Liga hablaban muy bien de nosotros. Después, probablemente el equipo sintió el cansancio por la seguidilla de partidos”, señaló.

Luego, el pampeano contó: “No tuvimos las posibilidades de trabajar mucho tiempo juntos, hay muchos partidos seguidos y no pudimos mantener el mismo once. Creo que se ha tenido que improvisar bastante sobre la marcha”.

“En los primeros dos partidos y medio, hasta el segundo tiempo con Defensa y Justicia, creo que fuimos un equipo intenso y de calidad”, opinó y agregó: “La seguidilla de partidos no nos dejó recuperarnos físicamente”.

En la misma línea, manifestó: “No somos ni ese gran equipo que mostró detalles al principio, pero tampoco somos los peores. Desde mi punto de vista, es mejor que nos hayan pasado estos cachetazos al principio porque tenemos un largo campeonato para recuperarnos. No queríamos que nos pase esto, pero es mejor ahora que en medio del torneo”.

Además, Mauri comentó que “lo que nos pasó con Defensa y Justicia fue mental, nos dejamos llevar. Desde adentro se sentía un partido fácil. Quizás el cambio de Elías López nos hizo meter un poco atrás”.

“El fútbol es de detalles”

“El fútbol es de detalles, si hubiéramos convertido el penal ante Central Córdoba habría cambiado todo. Nosotros, en ese partido, no estábamos muy bien desde lo técnico, pero ellos tampoco nos habían llegado tanto. Se encontraron el primer gol de pelota parada”, dijo el mediocampista en conferencia de prensa.

“Central Córdoba no nos llegó mucho y después llega el detalle del penal. Son detalles que pueden cambiar. Lanús es un equipo firme y trabado, pero nunca nos complicó”, amplió.

Por otro lado, el mediocampista, que anotó un gol en esta Copa de la Liga ante Boca (1 a 1), habló sobre el presente de Belgrano de Córdoba, que al igual que el Verde aún no ganó en lo que va del año y suma dos derrotas y tres empates.

“Belgrano está en la misma situación que nosotros. Tienen una hinchada importante que les puede jugar a favor o en contra. Le va a faltar Lucas Passerini, que es la referencia en el área, pero tiene jugadores muy hábiles”, señaló.

“Va a ser un partido trabado, como con Lanús. Tenemos que aprovechar esa presión que le puede generar la gente”, opinó Mauri.

“En lo organizativo estamos muy atrasados”

Mauri, que jugó en el Parma y Milan de Italia cuando comenzaba su carrera futbolística, aseguró que el fútbol argentino es muy “improvisado” y que está “muy atrasado” en lo organizativo en comparación con el italiano.

“El campeonato italiano se juega de la misma forma hace 50 años. Acá hay 28 equipos, pero hace algunos años atrás eran 20. Tampoco es normal que se juegue cada 4 días, no te da tiempo ni siquiera a organizarte. Es muy improvisado. En lo organizativo estamos muy atrasados”, soltó.

Por último, el oriundo de Realicó se mostró muy “contento” de estar en Sarmiento y expresó que estará “eternamente agradecido” al club.

“Estoy muy contento en Sarmiento. Lamentablemente la rodilla no me dejó disfrutar el año pasado. Me levanto cada día con ganas de ir a entrenar y sufro el doble cuando se pierde”, comentó.

“Voy a estar eternamente agradecido con este club, sobre todo a la gente que me eligió y me dio el apoyo cuando no estaba al 100%”, cerró.