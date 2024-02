Sergio Rondina: “Tengo la confianza en que podemos salir de este momento”

El entrenador de Sarmiento, Sergio Rondina, habló en conferencia de prensa luego de la caída ante Lanús –la tercera al hilo- y se mostró optimista de revertir la compleja situación que atraviesa su equipo.

“Sé lo que trabajamos y como está el grupo. Tengo la confianza en que podemos salir de este momento”, contó.

Al referirse a su continuidad al frente del Verde, el DT comentó: “No hablé con los directivos. Jugar tantos partidos entre semana no nos juega a favor porque tenemos pocos días de trabajo y de recuperación”.

Por otro lado, el director técnico del elenco juninense realizó un análisis del cotejo ante el Granate y afirmó que “fue un partido parejo, con pocas situaciones de gol. En el primer tiempo jugamos con intensidad e hicimos equivocar al rival. En el complemento, Lanús se refrescó con los cambios. A partir del gol de ellos nos quedamos sin ideas, nos pasó lo mismo que en los partidos anteriores”.

En la misma línea, agregó: “El equipo no pasó sobresaltos, si nos faltó claridad y peso ofensivo, pero lo jugamos como quisimos hacerlo nosotros”. “En el primer tiempo, el equipo, con sus armas, presionó, incomodó al rival y jugó cerca del arco contrario. No nos pasaron por arriba, pero la jerarquía que tienen terminó inclinando la balanza”, señaló.

“Nos golpean y nos cuesta levantarnos”

“Nos golpean y nos cuesta levantarnos. No fuimos efectivos en las situaciones que tuvimos. El partido daba para un empate”, dijo Rondina en conferencia de prensa. Además, el DT contó cuáles fueron los motivos que no le permitieron a Sarmiento quedarse con la victoria: “Tenemos que estar concentrados desde el minuto cero al 90. En el gol nos comemos una pared y queda Boggio de frente al arco. Empezamos a sentir el cansancio en el segundo tiempo y las piernas no nos respondieron”.

Por último, el entrenador dio detalles sobre la salida del debutante Jeremías Vallejos en el entretiempo y el ingreso de Lisandro López en el complemento.

“Vallejos estuvo con vomitos desde ayer a la mañana y salió porque se sentía mal y estaba descompuesto. Hizo un buen primer tiempo, pero se sentía débil”. “Lisandro (López) venía de jugar mucho con Defensa y Justicia y 45 minutos con Central Córdoba. No estaba para jugar hoy (por ayer) de arranque”, cerró.