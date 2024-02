Independiente choca con Rosario Central en Avellaneda

Independiente enfrenta esta noche, como local, a Rosario Central en el marco de la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2024.

El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, desde las 21.30, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y en el VAR estará Sebastián Méndez. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El "Rojo" de Carlos Tevez viene de empatar sin goles con Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios. En un encuentro en el que Lucas Souto fue expulsado a los 5 minutos de juego en el "Globo", Independiente no supo aprovechar la ventaja numérica y tampoco aun cuando los de Facundo Sava quedaron con 9 por la expulsión de Lucas Carrizo.

Para este encuentro ante el "Canalla", el director técnico aún no dio indicios de que once parará y solo tiene una certeza respecto al once que empató ante Huracán: el ingreso de Adrián Spörle por Damián Pérez que sufrió siete puntos en el labio inferior y tres dientes flojos por el codazo del defensor Souto.

Por su parte, Rosario Central viene de ganarle 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Único de San Nicolás. Este triunfo significó el primero del vigente campeón de la Copa de la Liga en esta edición del certamen.

El entrenador Miguel Ángel Russo tiene dos dudas para visitar Avellaneda: el refuerzo Emanuel Coronel o Damián Martínez en el lateral derecho y Luca Martínez Dupuy o Tobías Cervera como referencia de ataque.

Probables formaciones