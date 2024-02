El Verde sufrió otra derrota ante Central Córdoba y acumuló su segunda al hilo

Sarmiento dejó una pálida imagen en el Alfredo Terrera al perder 3 a 0 ante Central Córdoba y sigue sin levantar cabeza en la Copa de la Liga. Con dos caídas y misma cantidad de empates, el elenco juninense se coloca en la anteúltima colocación de la Zona “B”.

La falta de juego se hizo presente nuevamente en el Verde, que se vio superado por su rival y nunca le encontró la vuelta al partido. Además, dos errores no forzados terminaron liquidando la historia a favor del local, que consiguió su primera victoria en el certamen y salió del fondo de la tabla.

Los pocos días de descanso tras el partido ante Defensa y Justicia no fueron excusa para Sergio Rondina, que solo realizó una modificación respecto del once que perdió ante el Halcón: el ingreso de Franco Paredes en el lateral derecho por el lesionado Elías López. No obstante, el defensor debió ser reemplazado en el entretiempo por una molestia física.

Su lugar lo ocupó el debutante en Primera División Jeremías Vallejos.

El primer tiempo en suelo santiagueño nunca terminó de armarse, debido a la falta de precisión y claridad en ambos equipos. Los de Abel Balbo fueron los que más intentaron, por las bandas, aunque sin tanto peligro, mientras que Sarmiento decidió tomar una postura expectante y aprovechar la salida rápida.

Durante los primeros minutos, el más claro en la visita fue Paredes, quien se encargó de cada salida desde el fondo mediante su buen pie. Pero el lateral, que volvía luego de una lesión muscular, nunca pudo darle la claridad necesaria a su equipo para llegar con peligro al arco del Ferroviario.

Los primeros 20 minutos en Santiago del Estero no contaron con peligro, debido a que ambos elencos no pudieron hacerse dueño del balón y, por ende, las aproximaciones se hicieron desear en el encuentro, que tardó en armarse y el color pasó por las tribunas, con el aliento de los simpatizantes de Central Córdoba.

No obstante, cuando nada pasaba en el Alfredo Terrera, el local llegó a la apertura del marcador desde la vía que más se imponía en el partido: pelota parada. Rodrigo Atencio envió un córner desde el sector izquierdo que cayó en la cabeza de Tomás Molina, que se desprendió de su marca y con un frentazo a quema ropa marcó el primero gol del elenco de Abel Balbo en el torneo.

Luego de la conquista local, el elenco de Rondina intentó acercarse al área del Ferroviario, pero la falta de precisión y ausencia de los encargados en la generación de juego no le permitieron hilvanar jugadas que incomodaran a su rival. Una constante que se impuso durante todo el cotejo en la visita.

Ante esta situación, Lisandro López fue el encargado de tomar mayor protagonismo. El capitán, durante varios lapsos del partido, dejó su posición habitual y se acercó a la zona de gestación para tomar más contacto con la pelota y así poder acercar a su equipo al arco de Andrés Mehring.

Recién a los 40 minutos el Verde pudo juntar pases y puso en acción a Licha cerca del perímetro del guardameta Ferroviario. Pero el referente del elenco de Junín cayó derribado dentro del área y Nazareno Arasa sancionó la pena máxima.

El encargado de hacerse cargo de la ejecución fue el propio López, que agarró el balón, remató cruzado y estrelló su tiro en el palo, ante la exigida estirada de Mehring, que fue un espectador de lujo durante la calurosa noche santiagueña.

Baldazo de agua fría

En el amanecer del complemento, una desatención en el fondo obligó al Verde a buscar el balón al fondo de la red. A los 17 segundos, Diego Calcaterra perdió la pelota en el vértice del área grande y Florián Monzón capturó el esférico, eludió a Monetti y definió con el arco a su merced, ante el desesperado cierre de Calcaterra que pago caro su error.

El segundo tanto de la noche fue un cachetazo del que no pudo reaccionar Sarmiento, que en ningún momento mostró indicios de mejora a pesar de los ingresos de Manuel Mónaco y Facundo Ferreyra para inclinar la balanza.

A los 10, Iván Morales, con timidez, remató dentro del área. El tiro del chileno fue liviano y sin peligro a las manos del arquero de Central Córdoba, que creció en el juego mediante la tenencia del balón y los ingresos desde el banco de relevos que le dieron frescura al equipo.

La mejor acción colectiva de la noche culminó con el tanto de Oscar Garrido, a los 32 minutos, que sentenció la historia y las esperanzas del elenco juninense en Santiago del Estero. Juan Meli ingresó a pura gambeta dentro del área y mandó un buscapié rasante al segundo palo, donde apareció, en soledad, el atacante que entró en el complemento para marcar el tercer y último gol del partido.

En los minutos siguientes, el equipo de Rondina fue en busca del descuento con más ímpetu que juego, pero la falta de claridad y las imprecisiones no le permitieron llegar con peligro. De esta manera, Sarmiento sumó una nueva caída, pero lo más preocupante fue cómo cayó, ya que en ningún momento mostró rebeldía y el primer gol de Molina fue un cross al mentón del que nunca se recuperó.

El DT del conjunto de Junín tendrá una dura tarea por delante. A falta de menos de 96 horas para el duelo ante Lanús, el Verde debe recomponerse futbolísticamente y anímicamente para ir en busca de su primera victoria en el campeonato y despejar dudas en cuanto a su funcionamiento.

Racha adversa: el Verde aún no puede ganar en la Copa de la Liga

Sarmiento aún no conoce la victoria en lo que va de la Copa de la Liga 2024, donde disputó, hasta el momento, cuatro partidos, y lleva una racha adversa.

El Verde empató en dos presentaciones, las dos primeras fechas, ante Tigre (0 a 0) y Boca Juniors (1 a 1), y luego perdió en los otros dos encuentros, correspondientes a la tercera y cuarta jornada, frente a Defensa y Justicia (3 a 2) y Central Córdoba de Santiago del Estero (3 a 0).

El equipo que dirige Sergio Rondina sufrió, sobre todo, en defensa y le convirtieron goles en tres partidos, menos en el debut. El Xeneize le anotó un tanto y el Halcón de Varela y el Ferroviario le marcaron tres cada uno.

Con estos resultados, el conjunto de Junín acumula seis encuentros sin ganar por campeonatos oficiales de la Liga Profesional y su última victoria (1 a 0) fue el domingo 5 de noviembre, por la Copa de la Liga 2023, ante Newell’s, en Rosario, con el gol de Juan Cruz Kaprof.

El Verde se encuentra undécimo en las posiciones, con apenas dos puntos, al igual que San Lorenzo de Almagro, y uno por arriba de Tigre y Belgrano de Córdoba.

La falta de resultados en el arranque de este torneo obligará a Sarmiento a ir a buscar, con necesidad, el triunfo en el estadio Eva Perón, el próximo miércoles, cuando enfrente a Lanús, por la quinta fecha de la Zona B.

Rondina no habló tras la derrota

El entrenador de Sarmiento, Sergio Rondina, no dio declaraciones ni brindó la conferencia de prensa habitual luego de la derrota, anoche, ante el equipo santiagueño. El DT volverá a hablar, en teoría, en la previa del choque con Lanús, el martes al mediodía.