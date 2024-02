Diego Martínez: “Fue injusto, perdimos dos puntos”

El director técnico de Boca Juniors, Diego Martínez, habló con la prensa tras el empate ante Sarmiento e hizo referencia al resultado del encuentro, jugado en el Nuevo Gasómetro.

“Tenemos que masticar bronca, todos sabemos que fue injusto y que perdimos dos puntos. Pero si analizamos el rendimiento de los 90 minutos, nos tiene que dejar más tranquilidad y nos tenemos que ocupar para plasmar la diferencia que tenemos sobre los rivales, para que cualquier situación no nos haga sufrir. El balance del partido nos deja conforme”, manifestó.

“No me gusta perder, pero si tengo que perder puntos de esta manera, con el nivel que mostró el equipo, me quedó más tranquilo”, aseguró. Con respecto a Edinson Cavani, que sigue sin poder convertir un gol, el DT dijo que "no pidió el cambio Edi, estaba con el cansancio lógico por el desgaste que hizo durante todo el partido. Es muy importante, tiene una jerarquía impresionante y estamos encantados de trabajar con él".

Al referirse a la "sequía" del atacante charrúa, el DT expresó que "cuando los delanteros no pueden convertir, siempre hay que mantener la calma. Peor sería que no tuviera esas situaciones y carreras que él hace. Los desmarques que hizo fueron espectaculares. Será cuestión de tiempo y no dudo que va a volver a convertir". Además, Martínez defendió a Guillermo "Pol" Fernández, quien fue silbado por los hinchas cuando fue reemplazado por Lucas Janson.

“Es un futbolista muy importante para nosotros. El descontento seguro tiene que ver con un momento del partido, por la necesidad de ir a ganarlo”, sostuvo.

Por otra parte, el entrenador del Xeneize destacó las actuaciones de las recientes incorporaciones Kevin Zenón y Cristian Lema. “Los dos se adaptaron rápidamente a lo que es Boca. Me siento muy contento con ambos", cerró.