Sergio Rondina: “Empatarle a un grande, después de ir perdiendo, es súper valorable”

El entrenador de Sarmiento, Sergio Rondina, habló en conferencia de prensa ayer, luego del empate con Boca Juniors, y destacó el resultado obtenido por sus jugadores en el Nuevo Gasómetro.

“Boca se puso en ventaja rápido y no es fácil salir a buscar el empate. Por eso cambiamos en el entretiempo. Tuvimos la valentía de presionar más adelante, forzar el error y tratar de llegar con más gente por los costados. Es un punto merecido por el esfuerzo que hicieron los chicos. Empatarle a un equipo grande, después de ir perdiendo, es súper valorable para nosotros”, expresó. El DT del equipo de Junín analizó los 90 minutos con el Xeneize y explicó que buscó con las variantes durante el complemento.

“Después del empate y los cambios, nos defendimos más de lo que pudimos atacar, pero no fueron con la idea de defender. Tratamos de presionar más arriba y de ensuciar la salida del rival, pero terminamos defendiendo con mucha gente y no era la idea”, indicó.

“Tuvimos que tomar riesgos, no podíamos jugar de la misma manera que la del primer tiempo. Boca se sintió cómodo, nos manejó la pelota y nos quedó el arco lejos. En el segundo tiempo pudimos presionar un poco más alto, con más riesgos. No renunciamos al empate ni a querer seguir en partido, apostamos a gente rápida por afuera. En algún momento salió y en otro, no. Pero valoramos mucho el esfuerzo del equipo”, manifestó. Además, Rondina realizó un balance de la gira fuera de Junín en sus dos primeras presentaciones como visitante, que dejó dos empates.

“El balance es bueno. Sumar es importante para nosotros, más con un rival como el que enfrentamos. Tenemos un equipo en formación, con muchos jugadores que venían sin ritmo de juego. Sabemos que este tipo de partido genera un desgaste mayor”, indicó.

“Vamos a entrenar mañana (por hoy) y a recuperar a los futbolistas de la mejor manera para llegar al próximo martes. El tiempo de recuperación es más grande, pero veremos quiénes están mejor para enfrentar a uno de los mejores equipos del fútbol argentino en los últimos años como es Defensa y Justicia”, finalizó.