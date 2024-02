Unión y Estudiantes, ambos victoriosos en el debut, se enfrentan en Santa Fe

Unión y Estudiantes de La Plata, equipos que gozaron de un debut triunfal, jugarán esta noche en Santa Fe, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro se desarrollará en el estadio 15 de Abril, en la capital santafesina, a las 21.30, con el arbitraje de Pablo Echavarría, el VAR a cargo de Salomé Di Iorio y televisado por TNT Sports. Esta segunda fecha encuentra a los tatangues y a los pinchas con mucha confianza y entonados tras comenzar esta Copa con valiosos triunfos, que abren un ilusionado futuro para ambos.

Unión, dirigido por Cristian "Kily" González, se dio el gusto de ir de "punto" a Avellaneda para jugar ante el opulento Racing, con cotizados refuerzos, y terminó como "banca" al vencer por 1 a 0 con estricta justicia.

Estudiantes, con Eduardo Domínguez como DT y el regresado Enzo Pérez, sufrió para vencer a Belgrano, como local, y recién logró los tres puntos con un agónico golazo del defensor Eros Mancuso en el cuarto minuto adicional.

El equipo santafesino mantendrá el mismo once que venció a Racing, dándole total confianza. Mientras que en Estudiantes, el "Barba" Domínguez le dará descanso a Federico Fernández (no viaja) y al capitán José Sosa (iría al banco para no sobrecargarlo de partidos) y la posibilidad de debutar en el arco a Matías Mansilla, refuerzo llegado de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien se sumó esta semana, aunque Zozaya podría mantenerse en el arco.

Además, el club platense confirmó una lesión muscular de Guido Carrillo.

Posibles formaciones