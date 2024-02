Rondina: “No es solamente ir a cuidarnos, trataremos de incomodar a Boca”

El director técnico de Sarmiento, Sergio Rondina, habló en conferencia de prensa ayer, antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires, y anticipó cómo jugará su equipo ante Boca Juniors.

“Más allá de cómo lo planteamos, la idea ya la tenemos. Intentaremos jugar cuando tenemos la pelota y defendernos con ella. Enfrentamos a un grande, con todo lo que eso significa, con la jerarquía de sus jugadores. Hay momentos en los que vamos a sufrir, pero buscaremos no perder el orden e intentar lastimarlo. No es solamente ir a cuidarnos, trataremos de incomodar a Boca. Esperamos hacerlo y traernos algo”, expresó. Además, el entrenador del Verde se refirió al campo de juego del encuentro de esta tarde (se trasladó de La Bombonera al Nuevo Gasómetro) y afirmó que es una cancha “neutral”.

“La cancha va a estar llena, pero no es lo mismo jugar en una cancha neutral que jugar en la Bombonera, por más que haya hinchas de Boca. Tenemos que hacer coberturas, es una cancha muy ancha. Hay que saber jugar cuando tengamos la pelota y hay que buscar esos espacios para no perderla rápido. Cuando no tengamos el balón, intentaremos ser un equipo que ocupe bien los espacios, que no deje muchos pases entrelíneas y que sepamos hacer cambio de marca”, indicó.

El DT del equipo juninense dio detalles de la situación de algunos futbolistas, con respecto a las lesiones, y habló sobre la recuperación de los jugadores con la seguidilla de partidos que se vienen. “Salvo Franco Paredes, que está recuperándose de la molestia en el aductor, y no sé si estará para Defensa y Justicia, pero muy posiblemente para el viaje a Santiago del Estero, el resto está a disposición. Trabajamos bien en la semana y esperamos hacer un buen partido”, manifestó.

“Hernández se lastimó los primeros días de la pretemporada, tuvo un desgarro en el cuádriceps, y no está trabajando a la par del grupo. Esperemos que, a partir del viernes, lo tengamos a disposición. De Yair Arismendi necesito que se afirme más y verlo mejor para ser parte. Es un jugador importante, necesitamos que se ponga bien desde lo físico, a la par del grupo, porque uno lo tiene en consideración”, aseguró.

“Vamos partido a partido. Sabemos que los días de recuperación son pocos y más aún la otra semana, donde tenemos cuatro fechas en diez días, más dos viajes. No todos los chicos se recuperan de la misma manera, pero después de este encuentro la recuperación es distinta. Cuando enfrentás a un equipo grande te lleva un tiempo más por todo lo que genera”, concluyó.