Con las expectativas renovadas, Juventud Unida se prepara para una nueva temporada

Luego de un 2023 de ensueño, logrando el bicampeonato de la Liga Amateur de Lincoln y compitiendo al más alto nivel, Juventud Unida comienza un nuevo año con las expectativas renovadas y la ilusión de lograr la misma gesta que la temporada pasada.

Para este 2024, el plantel superior de la Juve estará conducido por Fabián Susi, quien tendrá la difícil tarea de reemplazar a Oscar Alsina, encargado de guiar al equipo en la obtención del Torneo Apertura, luego de 24 años, y el Clausura.

Juventud Unida de Lincoln sin dudas que es una de las instituciones deportivas históricas de la ciudad y fue fundada el 25 de octubre de 1929 por jugadores locales que no tenían lugar en otras entidades de Lincoln.

Fernando Molina, máxima autoridad del club, habló con Democracia y se refirió a las expectativas que tiene para esta nueva temporada que ya comienza a tomar color.

“Tenemos las mejores expectativas para este año. Por distintas razones, en este 2024, hubo unos cuántos cambios en la comisión directiva. Entró gente nueva con muchas ganas de trabajar por y para el club con muy buenas ideas”, contó el presidente de Juventud Unida.

El mandatario de la entidad linqueña, que asumió el 13 de noviembre de 2022, se refirió a la situación económica y expresó: “El club está pasando por un momento complicado en lo económico; lo mismo deben padecer la mayoría de las otras instituciones”.

En la misma línea, agregó: “Hay muchos proyectos en cuanto a obras que tenemos pensado realizar, pero debido a la situación económica a nivel país se nos hace muy difícil. Son muchos los gastos mensuales y cuesta llegar”. En el plano futbolístico, Molina aseguró que la idea de este año será pelear puestos de vanguardia y dio detalles sobre el armado del plantel para esta nueva temporada.

“En lo futbolístico, los chicos están haciendo la pretemporada poniéndose a punto para poder arrancar el año como se terminó el anterior: peleando en los puestos de arriba”, afirmó. “Hubo cambio de cuerpo técnico y los veo muy comprometidos. Se sigue con la misma mentalidad: fortalecer el grupo y tratar de que se vayan la menor cantidad de jugadores, para no desarmar el gran equipo que se formó el 2023. Pero se nos está haciendo difícil, porque con el gran año que tuvieron los chicos están recibiendo muchas propuestas”, señaló el presidente. Además, el mandamás de Juventud Unida recordó la hazaña lograda por el club el año pasado e indicó que salir bicampeón “fue histórico para el club”.

“No me imaginaba lo que se logró el año pasado. Fue un hecho increíble que, con el pasar de los años, vamos a ir dándonos cuenta tanto dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Fue histórico para el club, después de 24 años lograr un nuevo campeonato y encima repetir y lograr el bicampeonato. Fue muy emocionante”, expresó. “Es algo que, desde mi punto de vista, no se hubiera logrado si no se formaba el gran grupo que se formó. Más que un grupo fue una gran familia”, remarcó.

Por último, Molina contó cuál es el objetivo principal para este 2024 y aseguró que “espero que este año siga todo igual y que sigan peleando en los puestos de arriba. Quién dice que no se pueda repetir. Se va a trabajar para eso”, concluyó.