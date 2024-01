Rondina: “El debut me dejó buenas sensaciones, alternamos el dominio”

El entrenador de Sarmiento, Sergio Rondina, habló ayer en conferencia de prensa, luego de la primera presentación de su equipo en la Copa de la Liga, y se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores dentro del campo de juego.

“El debut me dejó buenas sensaciones, alternamos el dominio. Por momentos, Tigre fue superior; por momentos, lo fuimos nosotros. Tuvimos las situaciones más claras, pero fue un justo empate”, manifestó. “Nos costó el arranque, pero terminamos bien los últimos 20 minutos del primer tiempo. Cambiamos el sistema porque teníamos mucha gente amonestada. El cansancio de muchos chicos, que venían sin ritmo de juego, se sintió. Tratamos de hacer más ancha la cancha, le cedimos la pelota a Tigre y, de contra, tuvimos las mejores ocasiones de gol”, expresó.

El DT del Verde destacó el desempeño de algunos futbolistas y se refirió al rival y a los 90 minutos que se disputaron en Victoria.

“Me voy conforme por haber sumado en el primer partido de visitante, porque no pudimos hacer nunca 90 minutos en la pretemporada y no sabíamos cómo íbamos a aguantar. Muchos chicos, como Fernando Monetti, Elías López, Fernando Godoy o José Mauri, venían de una larga inactividad y lo hicieron de buena manera”, aseguró.

“No salió mucha información de Tigre, contemplábamos que podía jugar con línea de 5 y, a partir de ahí, nosotros tuvimos que cambiar un poco el posicionamiento de los delanteros. Había mucha gente en mitad de cancha cuando Tigre se hizo corto, no encontrábamos espacios para jugar. Cuando desbordamos por afuera, tuvimos chances”, indicó.

Por último, Rondina opinó sobre la jugada de Iván Morales, que fue muy clara para el Verde, y explicó el ingreso de Pablo Pérez, uno de los refuerzos para esta temporada.

“La vi después, creo que él no ve la pelota. Fue muy clara. No lo hablé, hacía mucho tiempo que no jugaba y estaba liquidado. Morales hizo un gran partido, por ser el primero en el fútbol argentino, tuvo su chance”, mencionó.

“Me pidió el cambio José (Mauri). Con Pablo buscamos dividir el medio con Godoy, quizás tener un poco más la pelota y ser más profundos con los delanteros”, explicó el DT. “No es una excusa, arrancamos muy rápido el torneo y con pocos amistosos encima, además del calor. Los cambios fueron para darle aire al equipo”, concluyó.