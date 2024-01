Gabriel Neves fue presentado y se convirtió en refuerzo del Rojo

Independiente presentó en redes sociales al mediocampista uruguayo Gabriel Neves en un video junto a su compatriota Ricardo "Chivo" Pavoni, prócer del club de Avellaneda.

El Rojo continúa reforzándose a menos de una semana para el debut en la Copa de la Liga, que será el próximo viernes, a las 21:15, ante su homónimo mendocino en condición de visitante.

Las redes del club presentaron a la flamante incorporación de los de Carlos Tévez: el uruguayo Gabriel Neves, mediocampista central de 26 años.

El ex-Nacional de Montevideo llega proveniente de Sao Paulo de Brasil a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra del 100% del pase por 3 millones de dólares.

El oriental fue presentado con un curioso video donde el uruguayo Ricardo Elbio Pavoni, leyenda del club, simula estar en una peluquería por cortarle el pelo a Neves, quien solicita un estilo similar al del "Chivo" con el característico bigote que distingue a ambos.

En el Sao Paulo de Brasil, el oriundo del departamento de Maldonado jugó 75 partidos, entre 2021 y 2023, donde anotó un solo gol. El charrúa viene a darle jerarquía a un mediocampo compuesto por Iván Marcone, Federico Mancuello, Lucas González, el ecuatoriano Jhonny Quiñones y Alex Luna.

El martes, tras la revisión médica, Neves había declarado que lo que lo convenció de venir fue "hablar con Carlos (Tévez) y saber que venía a un club grande".

"Me gustan los desafíos. Tengo ganas de jugar y sentirme valorado, porque en el último tiempo me había quedado un poco atrás. La temporada la terminé hace un mes y, aunque no es lo mismo, me entrené por mi cuenta. Estoy bien y espero ponerme rápido a punto. Quiero estar a disposición lo antes posible para que puedan contar conmigo" concluyó el futbolista de 26 años.