Jugar en Reserva: la historia de dos juninenses que sueñan con llegar a Primera

Para muchos futbolistas, la categoría Reserva es tener la posibilidad de dar un salto a la máxima categoría del fútbol argentino. Los juninenses Alan Coria y Agustín Juárez se encuentran en Defensa y Justicia y Newell’s, respectivamente, y sueñan con llegar a Primera.

Coria, de 16 años, y Juárez, de 18, hablaron con Democracia sobre sus expectativas deportivas y su presente en cada uno de los clubes. Ambos son delanteros, hicieron inferiores en Defensa Argentina, y comenzaron la pretemporada con los planteles de Reserva del Halcón y la Lepra.

En diálogo con Democracia, el futbolista, de 18 años, que vive solo en Rosario, se refirió al inicio de los trabajos con la nueva división.

“Hace cinco semanas arranqué con la pretemporada. Fue un llamado que esperaba, pero a la vez no. Hice un gran año, el anterior, salimos campeones y sabíamos que a algunos chicos de nuestra categoría nos iban a llamar. Yo estaba con toda la fe”, manifestó.

“Salimos campeones en Quinta División, el proceso fue muy lindo por cómo se dieron los partidos durante el año, todos muy peleados”, mencionó.

Juárez contó el camino que transitó hasta llegar al conjunto rosarino, pero afirmó que le costó en la etapa previa.

“Hice inferiores en Defensa Argentina, jugué siempre ahí, y salí campeón con el club, en Lincoln, en el 2016. Tres años después, tuve la pérdida de mi mamá y me fui a Rufino (Santa Fe)”, expresó.

“Cuando estaba en Junín, no estaba bien, no me preparé, jugaba, pero no se me dieron las posibilidades. Cuando fui a Rufino, empecé a jugar en Matienzo, salimos campeones y fui el goleador. De ahí, llegué a Rosario”, aseguró.

“Al principio, me dijeron que me faltaba estado físico, pero que tenía condiciones. En el transcurso del 2022, pude mejorar e incorporé lo que me faltaba. Se dio que en Matienzo tuve un año grandioso y llegamos a semifinales, así que volví a Newell’s y quedé en el plantel de Quinta”, sostuvo.

Antes, el delantero realizó una rutina de entrenamientos paralela, durante su estadía en Rufino, para llegar lo mejor posible a la prueba.

“Salía a correr a la mañana, después hacía boxeo, a las 3 y media, y entrenaba con la Primera de Matienzo, a la tardecita. Las inferiores no habían comenzado, entonces hablé con todos los DT para entrenar con ellos”, indicó.

Juárez explicó qué significa el fútbol en su vida y también recordó a su papá, quien lo incentivó en muchos momentos de su carrera.

“El fútbol es todo porque me cambió la vida. Me tocó perder a mi papá, hace una semana, y me fui a Rufino. Él me preparó y estuvo en todo momento. Me entrenó en el patio de mi casa en pandemia”, narró.

“Estoy muy agradecido con el fútbol. Cuando llegué a Rosario, o en Rufino, los técnicos o compañeros me empezaron a ver de otra manera. Tenés que tener esa pasión y ese amor por el juego”, declaró.

Por último, el delantero mencionó cuáles son los objetivos principales, tanto grupales como personales.

“El objetivo es debutar en Primera División, lo anhelo mucho, era el sueño de mi viejo también. Trataré de hacer un gran año para que me vea el técnico de Primera y pueda recibir ese llamado aunque sea para entrenar”, manifestó.

“Como grupo, trataremos de hacer un gran torneo. Tenemos dos por delante e intentaremos llegar lo más lejos posible. Tenemos una muy buena categoría, se trata de mejorar cada día y seguir aprendiendo”, concluyó.

Alan Coria, por su parte, tiene 16 años y convive en una pensión de Florencio Varela con otros trece chicos, que persiguen la misma pasión. El jugador de Sexta dio el paso a la Reserva y ya se entrena con el plantel del Halcón.

“El 18 de diciembre me enteré que iba a la pretemporada con la Reserva y arrancamos el 4 de enero. Al principio, me costó porque tuvimos nuevo cuerpo técnico y no lo conocía, pero, pasaron los días, nos conocimos y entendimos el juego que le gusta a ellos”, expresó.

El futbolista hizo referencia a sus comienzos en el deporte y a cómo llegó hasta las formativas de Defensa y Justicia. Además, el delantero habló sobre los objetivos.

“Arranqué en Defensa Argentina, pasé a Estudiantes y después fui a Academia Mascherano. Defensa y Justicia fue a realizar una prueba a Lincoln, pero no estuve en ese momento, y fui yo para allá”, indicó.

“Mi objetivo es llegar a debutar en Primera y poder lograr algo como futbolista. Juego a la pelota desde muy chico y me apasiona, no puedo dejar de pensar en el fútbol”, manifestó.

Por último, Coria destacó la estructura de la institución de Florencio Varela y afirmó que existe un parecido en el juego de todas las categorías.

“El club creció mucho con las ventas de los jugadores y también tiene una idea de juego muy marcada. Es siempre la misma, salvo que los DT pidan otras cosas, pero casi todos los planteles juegan de la misma manera”, concluyó.