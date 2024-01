Sarmiento ultima detalles antes de jugar su último amistoso de pretemporada

A menos de una semana para que comience una nueva edición de la Copa de la Liga 2024, Sarmiento está trabajando en Capital Federal, donde mañana cerrará su pretemporada ante Banfield.

Luego de casi un mes de preparación en el Centro de Alto Rendimiento, con vistas a la nueva temporada que ya comienza a tomar forma, el Verde le pondrá fin a su pretemporada cuando enfrente al Taladro, a las 9, en el estadio Florencio Sola, en el tercer y último partido amistoso antes del debut oficial en la Copa de la Liga ante Tigre.

El elenco de Sergio Rondina, que se encuentra alojado en Buenos Aires desde el martes a la tarde, continuará hoy con los entrenamientos, en horario matutino, en el predio Tita Mattiussi de Racing. Para enfrentar al elenco dirigido por Julio Cesar Falcioni, el DT del Verde podría probar en la delantera a Iván Morales Bravo, el atacante que se convirtió, el miércoles pasado, en la quinta cara nueva de Sarmiento.

Mercado de pases

El Verde, luego de concretar el arribo de cinco jugadores para este 2024, no se retira del mercado de pases y negocia por la llegada de un delantero.

El apuntado por la comisión directiva de Sarmiento, encabezada por Fernando Chiófalo, era Pablo Magnín, quien mantuvo conversaciones con los dirigentes, pero finalmente firmando en Deportivo Cuenca de Ecuador.

Por otro lado, Independiente puso los ojos en Franco Paredes, quien fue una de las piezas altas del elenco juninense en la última Copa de la Liga y se convirtió en un jugador fundamental en el armado de la defensa.

El futbolista, que también puede desempeñarse como lateral derecho o volante central, llegó a préstamo a Junín hasta diciembre del 2024. Sin embargo, River, club dueño de su pase, puede utilizar la cláusula de repesca a mitad de este año.

La comisión directiva del elenco juninense no quiere desprenderse del jugador que mostró un alto rendimiento junto a Juan Manuel Insaurralde en la zaga central en el último semestre del 2023. No obstante, Sarmiento podría rescindir el contrato de Paredes si el Rojo hace una importante oferta.

Por el momento, la entidad de Avellaneda ofreció dinero más la llegada de Edgar Elizalde, que también juega como defensor central y tiene 23 años.

Formato Copa de la Liga 2024

La Copa LPF 2024 se jugará en dos zonas de 14 equipos cada uno: el formato de la competencia será de todos contra todos, en una sola rueda de partidos y en la fecha 7 se llevará a cabo el interzonal con los clásicos.

El certamen comenzará el próximo jueves, a las 19, con el duelo entre Tigre y Sarmiento. Por otro lado, el campeonato doméstico finalizará el 5 de mayo. Además, la actividad en el fútbol argentino se pondrá en marcha luego de la finalización de la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos.

La Zona A la integran Vélez Sarsfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, River Plate, Riestra, Instituto, Rosario Central, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres, Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza.

La B la conforman Sarmiento, Tigre, Boca Juniors, Platense, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Newell´s Old Boys, Central Córdoba, Lanús, San Lorenzo, Belgrano, Estudiantes, Unión y Racing.

Por otro lado, los cuatro primeros equipos de cada zona disputarán los cuartos de final en un partido único, en el estadio del club mejor ubicado, de la siguiente manera: Partido 1: 1° zona A vs 4° zona B; Partido 2: 1° zona B vs 4° zona A; Partido 3: 2° zona A vs 3° zona B y Partido 4: 2° zona B vs 3° zona A.