Arsenal empató con Liverpool, pero sigue liderando la Premier

Arsenal no pudo ante el Liverpool e igualó 1 a 1, en el estadio de Anfield, en el marco de la decimoctava fecha de la Premier League que lo tiene como puntero absoluto, y que se jugó, ayer, en forma parcial.

El defensor Gabriel, a los 3 minutos del primer tiempo, adelantó al equipo londinense, mientras que Mohamed Salah, a los 28, igualó para Liverpool.

Aunque tuvo un arranque prometedor, el equipo de Mikel Arteta no logró sostener la ventaja y no solo que terminó empatando, también pudo haberlo perdido de no ser por la poca eficacia del Liverpool.

De esta manera, Arsenal alcanzó los 40 puntos y se mantiene como único líder de la Premier League, mientras que los de Anfield, son escoltas con 39 unidades, al igual que el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez.