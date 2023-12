Lucía Inglese y el histórico ascenso con Newell’s Old Boys a Primera División

La juninense Lucía Inglese logró el ascenso con Newell’s Old Boys de Rosario a Primera División el sábado pasado, luego de quedarse con el Torneo Reducido de la Primera B de AFA.

El equipo rosarino venció 1 a 0 a Talleres, en condición de visitante, en el partido final que otorgó el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino. El primero fue para San Luis, que se coronó campeón.

La futbolista, de 22 años, habló con Democracia y contó las sensaciones de conseguir su sueño, que nació en 2015 cuando comenzó a jugar con Sarmiento en la Liga Deportiva del Oeste.

“Son un montón de sensaciones encontradas, todavía no caigo en lo que significa. Estuvimos todo el año preparándonos. Fue un torneo muy difícil y muy largo. Una sueña con llegar a Primera e intentar ser lo más profesional posible”, manifestó.

“Jugar de visitante y con un estadio lleno, fue un partido que tuvo todos los condimentos. Nos preparamos muchísimo para esto y lo afrontamos de la mejor manera. Jugamos como correspondía, como una final, y se nos dio. Estamos contentas por el gran torneo que hicimos y por poder coronarlo con el ascenso que tanto buscábamos. Lo disfrutamos”, expresó.

La deportista se refirió al rendimiento del conjunto rosarino durante la competencia y destacó el trabajo mental que se realizó para encarar los últimos partidos de playoffs.

“Fue largo y tuvimos algunos tropiezos en el camino, pero nos ayudó a fortalecernos como grupo. También cambiamos de cuerpo técnico, que fue complicado porque hay que adaptarse a nuevas ideas y a lo que eso conlleva. El cuerpo técnico anterior estaba desde que comenzó el femenino en Newell’s y fue difícil, pero lo afrontamos bien”, indicó.

“Cuando arrancó el Reducido, trabajamos junto a psicólogos porque sabíamos que cualquier error nos podía dejar afuera. Tuvimos mucha confianza en nuestras fortalezas y fuimos un equipo fuerte. Si estábamos bien, le íbamos a complicar el camino a cualquiera”, mencionó.

“Entrenamos todos los días, tenemos un grupo de kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos. Tener todo eso, te acerca a lo profesional. Todo ese acompañamiento es para mayor rendimiento deportivo”, sostuvo.

Además, la defensora afirmó la paridad entre algunos clubes y contó por qué lograron el ascenso a la máxima categoría.

“Había equipos muy parejos, como Talleres, Sarmiento y nosotras. Aprendimos de nuestras derrotas con ellos y crecimos en eso, nos hicimos más fuertes y nos adaptamos a las diferentes circunstancias de los partidos. Fuimos un grupo unido, con objetivos y sabíamos de nuestras virtudes y defectos”, declaró.

Inglese, que fue titular en la mayoría de los partidos del campeonato (tercera jugadora con más minutos), relató cómo se dio su llegada a Newell’s en el 2021 y confirmó su deseo de seguir ligada a la institución para jugar en Primera.

“Llegué en 2021, después de un torneo con Sarmiento. Jugamos una final por el ascenso y la perdimos. Quería estudiar en Rosario y me cerraba perfecto la posibilidad de seguir jugando al fútbol y estudiar a la vez. Hice una prueba y quedé”, narró.

“Para mí, esto tiene un valor enorme y lo disfruté muchísimo. Seguramente se va a reforzar la base y algunos puestos que quiera el DT. Sé que la Primera es un salto importante, pero una está dispuesta a aceptar lo que venga y el desafío de la mejor manera posible” aseguró.

Por último, la futbolista habló sobre su sentimiento por Sarmiento y lo que significa el deporte en su vida.

“Lo sufrí un montón, desde principio de año porque sabía que nos íbamos a enfrentar. Encima jugamos cuatro veces. La última la sufrí de una forma impresionante. Más allá de lo que significa Sarmiento para mí y mi familia, sino también porque conozco a las chicas, son amigas mías desde muy chicas y las quiero con todo mi corazón. Siento que también eso me sirvió para volverme más profesional porque hay que enfrentarse a lo sentimental y si quiero dedicarme a esto, son cosas que uno tiene que saber llevar”, reveló.

“El fútbol es parte de mi vida. De chica, compartí con mi familia ir a la cancha de Sarmiento. Es el juego más lindo que existe. Esto es posible gracias a mi familia, que me apoya y me permite hacerlo, porque sin ellos no podría llevar a la par las dos cosas (estudio y deporte)”, concluyó.