La AFA aceptó tratar el reclamo de Colón para evitar el descenso

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aceptó tratar el reclamo de Colón por el descenso, y desde la entidad de Santa Fe no pierden las esperanzas de lograr la anulación para continuar en la Liga Profesional.

A 15 días de haber perdido la categoría tras la derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 en el desempate, el Sabalero, con expectativas, deberá aguardar el fallo del Tribunal de Disciplina.

Esto surgió luego de que el club iniciara un reclamo ante la AFA, el martes 5 de diciembre, bajo el argumento de que se cambió el reglamento del torneo en plena disputa, en el cual se quitó un descenso.

El escrito presentado por el club santafesino argumentó que el cambio de tres a dos descensos debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, remarcó que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres de Córdoba estuvo ausente, y que cuando se modificó el descenso el reglamento no especificó qué sucedía si el mismo equipo era el último por promedios y por tabla general.

El presidente de Colón, José Vignatti, mantuvo una reunión en AFA, el jueves, donde aceptaron tratar el pedido de anulación. En caso de que Colón sea favorecido en el fallo del Tribunal de Disciplina, quedarían 29 equipos en la Liga Profesional porque en esta temporada ascendieron Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra y bajó por promedios Arsenal de Sarandí.

Posteriormente, restaría verse cómo se reorganizaría la máxima categoría del fútbol local, ya que un equipo quedaría con una jornada libre u otra opción sería el ascenso de Deportivo Maipú (perdió la final del reducido frente a Deportivo Riestra), para emparejar la cantidad equipos, aunque llevaría a una reestructuración de todas las categorías del ascenso.