“Trabajaremos para que el club siga creciendo”, afirmó Sergio Rondina

Bajo la atenta mirada de los socios y la prensa que se acercaron al restaurante Mil980 de Sarmiento, Sergio Rondina fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Verde, esta tarde, junto a Fernando Chiófalo, presidente de la institución, quien acompañó al flamante DT.

En su primera conferencia de prensa como director técnico del elenco de Junín, el “Huevo” habló sobre los objetivos del club para la próxima temporada y la idea de juego que intentará plasmar en su equipo.

“El principal objetivo de Sarmiento es estar en la élite del fútbol argentino y vamos a trabajar para lograr eso”, aseguró el DT, que firmó contrato hasta diciembre del 2024.

“Uno tiene una idea de cómo quiere jugar, con los jugadores actuales del plantel más algún refuerzo. Esa idea tiene que funcionar y sacar puntos, pero siempre hay que tener un plan B o C, porque me contratan para sacar resultados”, señaló.

En la misma línea, Rondina afirmó: “Nosotros tenemos que trabajar para armar un equipo competitivo y que de pelea. El club creció mucho durante los últimos años y el predio está muy lindo, me sorprendió”.

Por otra parte, el entrenador, que viene de dirigir a Barracas Central, se mostró “contento y agradecido” por llegar a Sarmiento.

“Ojalá estemos a la altura de las expectativas. Estoy muy contento y agradecido por la confianza que me dieron. Espero que las cosas salgan de la mejor manera”, expresó.

Además, el director técnico, de 52 años, aseguró que “queremos aportar lo nuestro, trabajaremos para que el club siga creciendo”.

“La prioridad la tienen los futbolistas de inferiores”

“Tenemos una base, no hay que traer 15 jugadores, no es la idea. Me gusta darles oportunidades a los chicos del club, siempre y cuando estén a la altura. La prioridad la tienen los futbolistas de inferiores”, anunció Rondina en conferencia de prensa.

En la misma línea, contó: “Estamos hablando con Fernando (Chiófalo) y Mariano (Sardi) para traer refuerzos, depende mucho de las negociaciones. No siempre vamos a incorporar a los jugadores que queremos porque la situación del país es difícil”.

Por otra parte, el nuevo DT se refirió a la pretemporada del Verde y detalló: “El plantel vuelve de vacaciones el 27 de diciembre a la tarde. Vamos a hacer la pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento y, el 13 de enero, tenemos confirmado un amistoso con Agropecuario, en Junín. Además, el 20, vamos a jugar con Banfield y estamos buscando rival para el miércoles 17”.

El cuerpo técnico de Rondina está conformado por Luciano Castillo y Hernán Parentini (Ayudantes de campo); Javier Carnero y Leonardo Miaza (Preparadores físicos); Claudio Mele (Entrenador de arqueros) y Cristián Galván (Analista de vídeo).

Fernando Chiófalo: “Licha va a continuar en Sarmiento”

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, acompañó a Sergio Rondina en la presentación oficial y explicó la situación contractual de los jugadores que se les termina el vínculo con el Verde a fin de año.

“José (Devecchi) es jugador de San Lorenzo porque finalizó el préstamo con Sarmiento, depende de San Lorenzo, pero es difícil que siga”, contó.

“Gonzalo Bettini no va a continuar y estamos negociando con Juan Manuel Insaurralde, estamos cerca de la renovación”, señaló.

“Con Licha (López) falta una negociación, pero va a seguir su carrera en Sarmiento”, confirmó.

Por otro lado, el mandamás del Verde se refirió a la llegada del “Huevo” y declaró: “Sergio (Rondina) viene de abajo, del ascenso, y se condice con Sarmiento, que es un club del ascenso que se está adaptando a Primera” comentó y agregó: “Estamos contentos con la incorporación del nuevo cuerpo técnico”.

“Sergio estuvo entre las prioridades del club. Tengo las mejores expectativas, el objetivo principal de Sarmiento es mantener la categoría, pero después pensamos para adelante. Creemos que tenemos posibilidades de pelear por el ingreso a alguna copa internacional”, cerró Chiófalo.