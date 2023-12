River le ganó a Ambos Mundos y debutó con una victoria en el Torneo Nocturno

River Plate venció 1 a 0 a Ambos Mundos, ayer, en el estadio Omar Atondo, en el marco de la primera fecha de la Zona “B” del Torneo Nocturno – “Juan Marone” de la Liga del Oeste.

Durante los primeros 45 minutos, el local dominó el encuentro, con buena circulación de balón y llegando con peligro al arco de Ambos Mundos. Sin embargo, en los metros finales,

La Loba no tuvo la claridad necesaria para abrir el marcador, por ineficacia propia o por las intervenciones del arquero del Tricolor. La visita, por su parte, no pudo hacerse del balón y se replegó para lastimar a través de contragolpes. De todas formas, las imprecisiones hicieron que los avances no puedan progresar.

A los 17 minutos del primer tiempo, Bernardo Rovelli fue el encargado de abrir el marcador en el Omar Atondo y marcó el 1 a 0 para River. El elenco de Carlos González buscó llegar a la igualdad con envíos aéreos que cayeron en el área de River, aunque estos fueron desactivados por el arquero aurinegro sin problemas.

En el complemento, la premisa del local fue replegarse, cuidar el resultado a favor y atacar los espacios que dejaba Ambos Mundos. La visita, con una idea diferente, tomó las riendas del encuentro y se hizo dueño del balón, con buena circulación de la pelota, pero sin claridad en los metros finales. De esta manera, La Loba cuidó el resultado a favor y se quedó con una victoria importante que lo ubica en la cima de su Zona, con tres unidades, al igual que Villa Belgrano.

En la próxima fecha, Ambos Mundos quedará libre, mientras que los de Andrés Sayes chocarán con Sarmiento, en el Omar Atondo.