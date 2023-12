BAP y Mariano Moreno debutaron con un empate en el Torneo Nocturno

BAP y Mariano Moreno empataron 0 a 0, ayer, en el estadio Omar Atondo de River Plate, por la primera fecha de la Zona “C” del Torneo Nocturno – “Juan Marone”. De esta manera, ambos elencos comenzaron el certamen organizado por la Liga del Oeste con un punto.

Durante los primeros 45 minutos, el Ferroviario arrancó de la mejor manera, con una buena presión alta que le permitió recuperar el balón rápido, aunque, en los metros finales, no tuvo la claridad necesaria para lastimar a Moreno. No obstante, cuando el reloj marcaba 20 minutos, Juan Caviglia recuperó el balón para el Bataraz y se fue cara a cara con el golero de BAP, pero su remate se fue alto y desviado. Con el correr de los minutos, el conjunto de Silvio Fragole se adueñó del balón y comenzó a manejar los hilos del partido, sin embargo, no logró perforar la defensa de su rival.

En el complemento, ambos elencos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador, pero la falta de claridad y eficacia en los metros determinantes les impidió llevarse algo más de las instalaciones de River. De esta manera, ambos equipos sumaron un punto. Por el lado de BAP, en la próxima fecha, visitará a Origone, mientras que el Bataraz recibirá, en el Raúl Vasco Barcelona, a Independiente, que en esta jornada quedó libre.