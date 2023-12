Tevez renovó su contrato con el Rojo y ya comienza a delinear su equipo para el 2024

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, renovó su vínculo con la entidad de Avellaneda y le agradeció a los directivos por la "confianza" en su trabajo, luego de salvar al equipo del descenso. Después de varias especulaciones, finalmente Tevez extendió su contrato y estará al mando del equipo por las próximas tres temporadas (hasta diciembre del 2026).

"Creo que el proyecto que uno presenta abarca a las juveniles, gente de mediana edad y los mayores de 30 años que quieren retirarse en este club. Es un proyecto muy ambicioso por lo que estoy agradecido a Independiente por confiar en mí, vamos a seguir por este camino", declaró.

En el mismo sentido, el Apache agregó: "Mi renovación se da porque estoy feliz en Independiente. Le agradezco a la comisión, me siento contenido en este ambiente en el que todos sabemos que es muy difícil. Me dieron la responsabilidad de llevar al club adelante y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera".

Tevez, quien estuvo acompañado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general, Daniel Seoane, se refirió al armado del plantel de cara a la próxima temporada: "El Independiente de 2024 va a ser distinto al de este año. El objetivo es pelear el torneo".

"No puede pasar otro año sin que el Rojo sea protagonista. Es la primera vez que voy a armar un plantel: se va a ver y notar la mano Tevez mejor que nunca y estoy muy ilusionado", afirmó. Posteriormente, le abrió las puertas a Nicolás Domingo, quien logró dos títulos en su paso por el Rojo. "Es un jugador que la gente quiere mucho y, cuando le tocó, estuvo a la altura. No le cierro las puertas a nadie. Veremos con qué jugadores contamos".

Por último, el entrenador les agradeció a los hinchas del club por el apoyo durante el torneo y les hizo una promesa de cara al próximo año: "Al hincha de Independiente le agradezco de todo corazón. Desde el primer día me mostraron su apoyo y cariño. Eso yo no me lo olvido nunca más. Ojalá pueda regalarles muchas alegrías", finalizó.