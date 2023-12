Facundo Sava: “Contentos por cumplir el objetivo”

Facundo Sava llegó a Sarmiento para aportar su grano de arena y salvarlo del descenso. Además, tuvo el desafío de reemplazar a Pablo Lavallén, a cuatro fechas del cierre de la temporada de la Copa de la Liga Profesional.

Cercano o alejado a gustos personales, Sarmiento cumplió con el objetivo principal de asegurarse un nuevo año en la máxima categoría, mientras busca llegar a los 10 años de forma ininterrumpida.

El Verde terminó en el puesto 10 de la Zona B, con un saldo de 16 puntos que, junto a las campañas anteriores, le posibilitaron salvarse tanto de la tabla de promedios anual como de la calculadora de los promedios.

En diálogo con Democracia, el ex DT del Verde realizó un balance de lo que fue su experiencia, compartió sus aspiraciones de cara al futuro y celebró la permanencia en la máxima categoría.

Acerca de lo que fue su gestión al frente de la conducción técnica del Verde, Sava, lo definió como “una experiencia linda, corta pero intensa” y profundizó: “Fue de mucho trabajo e intensidad. Los chicos se brindaron al máximo y estamos contentos de haber pasado por esa experiencia”.

“Tuvimos la posibilidad de conocer gente nueva que, en todo momento, nos brindó su apoyo y se la jugaron por nosotros a todo nivel: deportivo y económico. Apostaron fuerte por nosotros y pudimos lograr el objetivo”, continuó.

Fue allí cuando comenzaron las especulaciones en torno a la continuidad o no de Sava al frente del Verde y, tras tomar una decisión colectiva junto a su cuerpo técnico, rápidamente despejaron todo tipo de dudas.

“Teníamos un contrato e íbamos por esos partidos. Lo que pedí, antes de asumir, era tener la libertad de decidir si seguir o no cuando terminara todo”, informó en diálogo con este medio. Y detalló: “Nos ofrecieron seguir, pero, tengo pensado ir afuera, me gustaría tener la posibilidad de dirigir en Copa Libertadores o Sudamericana. Recibí algunos llamados de hecho, pero nada que me convenciera”.

En su corta estadía como DT del Verde, Sava debutó frente a San Lorenzo (0 a 0). Luego, en su segundo encuentro consiguió una importante victoria que le permitió ganar aire en la lucha por la permanencia, cuando venció 1 a 0 a Newell´s, en Rosario.

En su tercer compromiso igualó sin goles frente a Godoy Cruz y cerró su participación en la Copa de la Liga con una derrota ante Platense (1 a 0), pero con el objetivo cumplido.

Incidencia del DT Sava

Cuando arribó a Sarmiento, Lavallén tuvo la compleja tarea de gestionar el reemplazo a Isarael Damonte, quien había logrado una identidad en el Verde. Para eso, tuvo una pretemporada, partidos amistosos y 10 fechas de competencia hasta su repentina salida.

Para suplir esa baja, con un equipo irregular y a punto de caer en zona de descenso, llegó Sava. En tal sentido, es fundamental recordar la importancia de los contextos para tomar dimensión de lo conseguido.

No solo el galardón es para el DT protagonista de la consecución del logro, sino que, el visto bueno, también es para la dirigencia que supo moverse, apostar y lograrlo. Sobre el club con el que se encontró, Sava opinó: “Llegué a una institución ordenada en pleno crecimiento. Gente muy trabajadora desde dirigentes hasta cualquier empleado”. El Verde venía de alternar empates y derrotas, por lo que el factor anímico estaba atravesado por ello en parte. En el caso de Sava, como es de público conocimiento, es licenciado en psicología social.

Al ser consultado en la metodología de trabajo empleada, y si desarrolló alguna técnica relacionada con la parte mental de los jugadores, compartió: “El grupo estaba bien desde lo mental, no consideré que tenía que tener alguna incidencia allí. Había que trabajar en cuestiones táctica que creo que hacían falta”. Y definió al equipo que encabezó: “Fue un equipo duro que se entregó al 100% en todos los sectores de la cancha. Todos estaban predispuestos para correr y presionar, cuando no teníamos la pelota, como así también cuando atacábamos”.

El DT apostó a algo más tradicionalista y clásico como el típico 4-4-2. Además del empate con San Lorenzo, fue fundamental la victoria en Rosario para el sprint final del campeonato. Es cierto que su equipo no convirtió muchos goles, pero, en la balanza de goles, tampoco le convirtieron.

“Nos encontramos con arqueros que nos taparon pelotas importantes como fueron los casos de Platense (Ramiro Macagno) o San Lorenzo (Augusto Batalla). Si no fuera por eso, hubiéramos hecho algunos goles más que hoy no se ven reflejados”, consideró.

La ciudad e hinchas

Además del reconocimiento para la dirigencia y los empleados del club, Sava también dedicó unas palabras a los simpatizantes del Verde, a quienes elogió. “Los hinchas estuvieron y acompañaron: fieles y seguidores que alentaron en todo momento y se hicieron sentir. Hay muchas cosas que hacen que sea un club lindo para trabajar”, consideró.

Como parte de las diversas cosas que aluden al club, se encuentra Junín: una de las pocas localidades que tiene un representante en la máxima categoría de nuestro fútbol con el agregado de tener solo cien mil habitantes.

Tras haber vivido en diferentes partes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el extranjero, el ex DT del Verde dio su mirada sobre nuestra localidad. “Es una muy linda ciudad: ordenada y tranquila. Me gustó mucho y fue algo que hablamos con todo el cuerpo técnico: coincidimos en que era un lugar lindo para vivir”, expresó.

“Fútbol”, por Sava

Si bien en la actualidad está desarrollando su carrera como DT, vale recordar que Facundo Sava supo ser un reconocido delantero del fútbol nacional con destacados pasos a nivel internacional.

En Argentina, jugó en equipos como Arsenal de Sarandí, Ferro Carril Oeste, Boca Juniors, Racing Club, Gimnasia Esgrima La Plata y Quilmes. En el extranjero, lo hizo en Fulham FC (Inglaterra); Celta de Vigo y Lorca Deportiva (España). Cuando fue consultado por el fútbol que tenemos a nivel nacional, señaló: “Un fútbol difícil de jugar. Tenemos entrenadores y jugadores buenos de técnica y tácticamente, y muy competitivos. Sin dudas, está entre los mejores del mundo”.

Al realizar una comparación con el fútbol que él supo jugar, consideró: “Es cierto que era otra época, pero es lo mismo que hoy: en el sentido que es difícil de jugarlo porque no lo hacía cualquiera”.

“Había que estar muy bien físicamente, cuidarte al 100% y ser muy profesional. Jugar el fútbol moderno también es difícil”, concluyó. Por otra parte, como DT, a nivel nacional, Sava acumula experiencias en San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Quilmes, Tigre, Racing, Patronato y Sarmiento. A nivel internacional, estuvo en O´Higgins de Chile y Cerro Porteño de Paraguay.

Futuro

El Verde tendrá alrededor de ocho semanas para trabajar en dicho proyecto donde, de cara a la reanudación de la competencia, tiene importantes desafíos: dar con un DT que quiera calzarse el buzo del desafío de la permanencia, lograr la renovación de varios futbolistas cuyos contratos finalizaron este mes y realizar las apuestas correspondientes para traer refuerzos que potencien la performance del equipo.

Son muchos los jugadores que finalizan su vínculo con el Verde, ya sea préstamo o contrato. Algunos de ellos tienen acordada su continuidad, mientras que otros deberán regresar a los clubes dueños de sus pases.

José Devecchi y Guido Mainero, ambos a préstamo, deberán volver a San Lorenzo y Vélez, respectivamente, ya que es compleja la continuidad de ambos jugadores en el elenco juninense. Fernando Martínez y Juan Manuel Insaurralde son los otros dos jugadores que podrían salir de Sarmiento a fin de año.

Rumbo a un nuevo año en Primera, y de cara a los promedios 2024, el Verde peleará ante rivales como Independiente, Central Córdoba, Platense, Lanús y Vélez. De tal forma, tendrá la compleja tarea de cosechar varios puntos (más de 50) y, entre esas cosas, hacer valer la localía en el Eva Perón.