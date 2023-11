Lavagnino: “Empieza una nueva etapa, son tres finales y hay que competir”

El DT del equipo femenino de Sarmiento, Agustín Lavagnino, habló con Democracia, ayer, en la previa del comienzo del torneo reducido del torneo de Primera B y analizó lo que dejó la fase ascenso, que finalizó el domingo pasado.

“El balance en el año es muy bueno, pese a las últimas derrotas con Vélez y San Luis, estuvimos compitiendo en las primeras posiciones. No llegamos como queríamos, en la segunda o tercera posición, pero ahora empieza una nueva etapa, son tres finales y hay que competir”, manifestó.

“Siempre está el deseo de ganar, la expectativa es alta. Sabemos que no es fácil y que hay que luchar porque son partidos duros. El que esté mejor preparado y más concentrado va a tener más chances de avanzar”, indicó.

El Verde se enfrentará a Argentino de Quilmes, en el inicio de los cuartos de final del reducido, y el entrenador se refirió al cruce de playoffs y a la paridad entre los clubes en el sprint final del certamen. “El segundo ascenso se va a definir por un conjunto de cosas, actitud y mentalidad ganadora y el que esté mejor preparado, más ordenado, en la parte futbolística. El equipo que haga más daño es el que va a tener la oportunidad de ascender”, sostuvo.

“Con Newell’s está muy parejo, nos ganaron, les ganamos y empatamos. No pudimos vencer a Talleres, empatamos dos y perdimos uno, esperemos que si tenemos revancha que sea a favor nuestro. Son equipos duros, que te pueden ganar y hay que estar muy bien para superarlos”, aseguró.

Lavagnino hizo una autocrítica sobre la última caída ante Vélez Sarsfield, el domingo pasado en la última jornada de la fase ascenso, y además se anticipó al duelo del próximo sábado con Argentino de Quilmes, en Junín.

“Fue una derrota que no estaba en los planes. Teníamos la expectativa de ganar, pero fue una cachetada importante. Si bien no merecimos perder porque fue parejo, ellas en el primer tiempo tuvieron más la pelota, pero no nos hicieron daño y en el segundo tiempo fuimos mejores y tuvimos situaciones de gol. La expulsión no nos ayudó y después vino el gol en la primera llegada, fue duro”, expresó.

“Hay que seguir entrenando y no tenemos que agachar la cabeza. Acá no hay posibilidades de distracción, ni margen de error porque se termina. Hay que ir partido a partido, luchar y dar todo porque son finales. El que mejor haga las cosas va a continuar. Trataremos de trabajar para llegar bien al sábado, con frescura y energía positiva”, concluyó.