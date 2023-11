Sarmiento enfrenta a Platense, en busca del resultado que necesita para seguir en Primera

Sarmiento enfrenta hoy a Platense, en busca del resultado que necesita para seguir en Primera División, en uno de los partidos que se jugará en simultáneo junto a Vélez – Colón (ESPN Premium); Banfield – Gimnasia LP (TNT) y Unión – Tigre (TNT Sports). Con un empate o una victoria, el Verde asegurará su participación en la máxima categoría del fútbol argentino, el próximo año.

El encuentro comenzará a las 18, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 de la Zona B de la Copa de la Liga, tendrá el arbitraje de Silvio Trucco y será transmitido por la TV Pública. El equipo juninense viene de empatar sin goles ante Godoy Cruz, en el Eva Perón, en la fecha pasada, que se jugó el lunes 13 de noviembre. Además, los dirigidos por Facundo Sava llegan a esta jornada con posibilidades de clasificación a la próxima instancia del campeonato, aunque no es el objetivo primordial.

Para este encuentro, el DT del Verde recuperará a Fernando Martínez, quien tiene chances de ocupar un lugar en el mediocampo. Además, Diego Calcaterra volvió de la gira con la selección argentina Sub-23 y estará presente entre los convocados.

El defensor Gabriel Díaz no entrenó con normalidad en la semana y su presencia en el once titular está en duda. Si el lateral izquierdo no llega en óptimas condiciones, Nahuel Gallardo ocupará ese lugar.

Platense, conducido por Martín Palermo, también pelea por ingresar a los playoffs de la Copa de la Liga y puede meterse entre los cuatro primeros si Central Córdoba no logra un buen resultado, el lunes, ante San Lorenzo.

El Calamar empató 1 a 1 con Tigre, en condición de visitante, en la jornada anterior, y para este duelo tendrá el ingreso del defensor paraguayo Miguel Jaquet en reemplazo del expulsado Gastón Suso. Además, el entrenador deberá buscarle reemplazante a Raúl Lozano, quien salió lesionado en el choque con el Matador. Nicolás Morgantini sería quien ocupe ese lugar en la defensa.

El historial

El registro de antecedentes marca que Platense y Sarmiento se enfrentaron en 42 ocasiones. El Verde se impuso en 13 partidos, el Calamar en 13 encuentros y empataron en 16 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el domingo 9 de julio de 2023, por la fecha 24 de la Liga Profesional, en Vicente López. Fue victoria para Platense, por 1 a 0, con el gol de Franco Díaz.