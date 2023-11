Méndez: “Es muy merecido el triunfo y el torneo”

El jugador de Jorge Newbery Maximiliano Méndez, autor del segundo gol en la final del lunes pasado, habló con Democracia tras el encuentro y se refirió a la actuación del equipo en el Clausura.

“Estoy muy contento, es un proceso de dos años que llevamos con los jugadores y con varios que se incorporaron ahora, lo hicieron muy bien. El grupo está muy fuerte y es muy merecido el triunfo y el torneo”, expresó.

El futbolista del Aviador, con paso por el fútbol profesional de Sarmiento, contó detalles del gol, de tiro libre, y destacó los valores del equipo.

“Feliz, le pegué con confianza. Los compañeros me dieron el apoyo y el DT también, así que no me quedó otra que meterla”, manifestó. “Tuvimos mucha unión y solidaridad y mucho compañerismo. Esperamos dos años este título”, concluyó.